Şiir Yazdığı İçin Dalga Geçtiklerini Söyleyen Muhtar Adayı 29 Oy Alıp Seçimi Kaybedince Derdini Şiirle Anlattı

Ülkemiz geçtiğimiz günlerde bir yerel seçim dönemini geride bıraktı. Bu süreçte en renkli görüntüler, muhtar adaylarından geldi.
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Kırşehir'in Akpınar İlçesi, Aşağı Homurlu köyünden muhtar adayı olan Aydın Battal, seçim öncesinde fazlasıyla dürüst konuştuğu bir seçim videosu çekmiş bir de manifesto hazırlamıştı.
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Aldığı 29 oyla seçimi kaybeden Battal, bu süreçte kendisiyle hem şiir yazdığı ve yoksul olduğu için dalga geçenlere hem de muhtar olmasını istemeyenlere karşı bir video daha çekti.
Her cümlesiyle ayrı ayrı kalpleri yaralayan Battal, derdini bir de şiirle anlattı.
İşte o video;
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