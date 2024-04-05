Beyoğlu Belediyesi'nden İşçi Emeklisi Olan Baba İlçenin Yeni Başkanı Olan Oğlu İnan Güney'in Makam Odasında

Geride bıraktığımız yerel seçimde, özellikle bazı bölgelerimizde şaşırtan sonuçlar çıktı. Bu bölgelerden biri de AKP'nin kalelerinden biri olarak bilinen Beyoğlu'ydu. Beyoğlu tarihte ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine geçti.
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Beyoğlu Belediye'sinin yeni başkanı İnan Güney'in belediye başkanlığını devralma törenine babası Mehmet Güney de katıdı.
Beyoğlu Belediyesi'nden işçi emeklisi olan babanın, emekli olduğu belediyenin makam odasında otururken hissettiği gurur herkesi duygulandırdı.
İşte o video;
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