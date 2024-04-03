Özgür Özel'in Yerel Seçim Öncesinde Yaptığı Nokta Atışı Seçim Tahmini Yeniden Gündem Oldu

Ülkemiz bir yerel seçim dönemini, geçtiğimiz gün geride bıraktı. Sandıktan çıkan sonuç hem partilileri hem de ülkeyi biraz şaşırttı. Bu seçimde CHP'nin kazandığı büyükşehir ve il belediye başkanlığı sayısı 21'den 35'e çıktı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçime günler kala katıldığı bir yayında kazanabilecekleri büyükşehirleri saydı.
Saydığı her yerin gerçekten kazanılmasının ardından o anlar yeniden gündem oldu.
İşte o tahmin;
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