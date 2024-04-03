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Özgür Özel'in Yerel Seçim Öncesinde Yaptığı Nokta Atışı Seçim Tahmini Yeniden Gündem Oldu

Özgür Özel'in Yerel Seçim Öncesinde Yaptığı Nokta Atışı Seçim Tahmini Yeniden Gündem Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 23:51

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Ülkemiz bir yerel seçim dönemini, geçtiğimiz gün geride bıraktı. Sandıktan çıkan sonuç hem partilileri hem de ülkeyi biraz şaşırttı. Bu seçimde CHP'nin kazandığı büyükşehir ve il belediye başkanlığı sayısı 21'den 35'e çıktı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçime günler kala katıldığı bir yayında kazanabilecekleri büyükşehirleri saydı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçime günler kala katıldığı bir yayında kazanabilecekleri büyükşehirleri saydı.

Saydığı her yerin gerçekten kazanılmasının ardından o anlar yeniden gündem oldu.

Saydığı her yerin gerçekten kazanılmasının ardından o anlar yeniden gündem oldu.

İşte o tahmin;

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Sinemmmmm

Başarılı bir saha çalışması gerçekçi ve doğru bir anket araştırması yaptırmış Özgür Başkan 👏 Diğerleri gibi yalamalara yaptırıp pembe gözlük taktırmamış kend... Devamını Gör

mervednz

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Yaşar

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