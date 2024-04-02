Görüş Bildir
Haberler
Video
Her Seçim Yeniden Gündem Olan Selim İmamoğlu'nun Hayranları Çocukluk Videosunu Buldular

Her Seçim Yeniden Gündem Olan Selim İmamoğlu'nun Hayranları Çocukluk Videosunu Buldular

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 18:35

İçerik Devam Ediyor

Seçim sürecine damga vuran birçok olay oldu bildiğiniz gibi. Bunlardan biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu. Kendisi son yıllarda her seçim döneminde gündem oluyor. Hatta bir kişi bu hayranlığı garip bir şekilde yorumlayarak seçimin Selim İmamoğlu sayesinde kazanıldığını bile iddia etti.

Size burada bahsetmiştik;

İçeriğin Devamı Aşağıda

Selim İmamoğlu'nun hayranları stalk yeteneklerini konuşturarak kendisinin küçüklük videosunu buldu.

Selim İmamoğlu'nun hayranları stalk yeteneklerini konuşturarak kendisinin küçüklük videosunu buldu.

Ekrem İmamoğlu'nun gençliğinde çekilmiş görüntüler kısa sürede beğeni topladı.

Ekrem İmamoğlu'nun gençliğinde çekilmiş görüntüler kısa sürede beğeni topladı.

İşte o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
5
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?