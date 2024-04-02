Her Seçim Yeniden Gündem Olan Selim İmamoğlu'nun Hayranları Çocukluk Videosunu Buldular

Seçim sürecine damga vuran birçok olay oldu bildiğiniz gibi. Bunlardan biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu. Kendisi son yıllarda her seçim döneminde gündem oluyor. Hatta bir kişi bu hayranlığı garip bir şekilde yorumlayarak seçimin Selim İmamoğlu sayesinde kazanıldığını bile iddia etti.
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Selim İmamoğlu'nun hayranları stalk yeteneklerini konuşturarak kendisinin küçüklük videosunu buldu.
Ekrem İmamoğlu'nun gençliğinde çekilmiş görüntüler kısa sürede beğeni topladı.
İşte o video;
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