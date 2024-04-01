Bir vatandaş kendisini Fatih Sultan Mehmet'in, Fatih Camii'nde bulunan türbesine kilitledi.

Yerel seçimlerin en çok konuşulan ilçesi Fatih oldu. AKP'nin İstanbul'daki en güçlü kalelerinden biri olan Fatih'te kimin kazanacağı son anlara kadar belirlenemedi. Seçimin sonunda AKP kalesini korudu ve çok küçük bir farkla da olsa Fatih'te yönetime bu dönem de devam edecek.