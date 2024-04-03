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Bir Vatandaşın Seçim ile İlgili Sözleri Beğeni Topladı: "Sen Nasıl Bana Sabrettiysen Ben de Sana Sabredeceğim"

Bir Vatandaşın Seçim ile İlgili Sözleri Beğeni Topladı: "Sen Nasıl Bana Sabrettiysen Ben de Sana Sabredeceğim"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 00:21

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Türkiye, seçim dönemlerinin en renkli ve en hareketli geçtiği ülkelerin başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde bir seçim dönemini daha geride bıraktık. Seçim sonuçlarının ardından özellikle sosyal medya bazı gerginlikler yaşandı.

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Seçimin ardından mikrofon uzatılan bir vatandaş seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Seçimin ardından mikrofon uzatılan bir vatandaş seçim sonuçlarını değerlendirdi.

"Sen nasıl bana sabrettiysen ben de sana sabredeceğim" diyen vatandaşın sağduyulu sözleri beğeni topladı.

"Sen nasıl bana sabrettiysen ben de sana sabredeceğim" diyen vatandaşın sağduyulu sözleri beğeni topladı.

İşte o sözler;

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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