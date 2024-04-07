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10 Dakikada Bir Ellerindeki Resmi Birbirlerine Vererek Sadece 2 Renkle Muazzam Tablolar Yapan İkili

10 Dakikada Bir Ellerindeki Resmi Birbirlerine Vererek Sadece 2 Renkle Muazzam Tablolar Yapan İkili

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 14:47

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Güze resim yapabilmek dünyanın en hoş yeteneklerinden biri. Resim yapma yeteneği sadece bir sanat formu değil, aynı zamanda bir iletişim biçimidir. Bu eşsiz yetenek, yaratıcılıkla da birleşince ortaya muazzam işler çıkabiliyor.

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Sosyal medyada iki arkadaş, 10 dakikada bir ellerindeki tabloyu birbirlerine vererek resme kaldığı yerden devam ettikleri bir etkinlik yaptı.

Sosyal medyada iki arkadaş, 10 dakikada bir ellerindeki tabloyu birbirlerine vererek resme kaldığı yerden devam ettikleri bir etkinlik yaptı.

Yalnızca iki renk kullanarak yaptıkları bu etkinlikte ortaya harika tablolar çıktı.

Yalnızca iki renk kullanarak yaptıkları bu etkinlikte ortaya harika tablolar çıktı.

İşte o video;

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