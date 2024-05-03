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İngiltere'de 2 Yıl Yaşadıktan Sonra Türkiye'ye Kaçtığını Söyleyen Kadın Avrupa'yı Övenlere Sitem Etti

İngiltere'de 2 Yıl Yaşadıktan Sonra Türkiye'ye Kaçtığını Söyleyen Kadın Avrupa'yı Övenlere Sitem Etti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 20:18

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Son zamanlarda ekonomik alandaki istikrarsızlık, genç nüfusun büyük bir kısmını yurtdışında yaşam düşüncesiyle baş başa bıraktı. Bu durum, gençlerin gelecek planlarını ve hayallerini etkileyerek, onları global bir yaşam tarzına yönlendiriyor.

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2 yıl İngiltere'de yaşayan bir kadın, Avrupa'yı övenlere sitem etti.

2 yıl İngiltere'de yaşayan bir kadın, Avrupa'yı övenlere sitem etti.

İngiltere'den resmen kaçtığını söyleyen kadın "Avrupa'yı bu kadar güzellemenin anlamı ne?" dedi.

İngiltere'den resmen kaçtığını söyleyen kadın "Avrupa'yı bu kadar güzellemenin anlamı ne?" dedi.

İşte o video;

Genç kadının bu açıklaması sosyal medyayı ikiye böldü;

Genç kadının bu açıklaması sosyal medyayı ikiye böldü;

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Sheldon Cooper

Kucağındaki kedinin türünün Scottish Fold olması 🤣. İnanmayın gençler. İskoç lobisi devrede 🤣.