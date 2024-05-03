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Estergon Kalesinin Önündeki Bir Müzisyen Ziyaretçilerin Türk Olduğunu Öğrenince İzmir Marşı Çaldı

Estergon Kalesinin Önündeki Bir Müzisyen Ziyaretçilerin Türk Olduğunu Öğrenince İzmir Marşı Çaldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 16:29

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İzmir Marşı'nın, kahramanlık ve cesaret dolu bir tarih anlatırken, melodisi ise gönülleri coşturan bir havası son dönemde, yeniden popüler olmasını sağladı. İzmir Marşı, sadece bir marş olmanın ötesinde, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini anlatan bir destan niteliğinde.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C50YM8...
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Estergon Kalesi'nin önünde kostümüyle müzik yapan bir adam ziyaretçilerin Türk olduğunu öğrenince onlara bir jest yapmak istedi.

Estergon Kalesi'nin önünde kostümüyle müzik yapan bir adam ziyaretçilerin Türk olduğunu öğrenince onlara bir jest yapmak istedi.

Enstrümanıyla İzmir Marşı'nı çalınca ortaya tatlı görüntüler çıktı.

Enstrümanıyla İzmir Marşı'nı çalınca ortaya tatlı görüntüler çıktı.

İşte o video;

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