Estergon Kalesinin Önündeki Bir Müzisyen Ziyaretçilerin Türk Olduğunu Öğrenince İzmir Marşı Çaldı

İzmir Marşı'nın, kahramanlık ve cesaret dolu bir tarih anlatırken, melodisi ise gönülleri coşturan bir havası son dönemde, yeniden popüler olmasını sağladı. İzmir Marşı, sadece bir marş olmanın ötesinde, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini anlatan bir destan niteliğinde.