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Bir Genç Sırtına Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Atatürk, Yavuz Sultan Selim ve Mete Han'ın Resmini Yaptırdı

Bir Genç Sırtına Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Atatürk, Yavuz Sultan Selim ve Mete Han'ın Resmini Yaptırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 22:05

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Dövme yaptırmak, birçok kişi için hayatlarının dönüm noktalarını, önemli anılarını, kişisel görüşlerini veya inançlarını vücutlarında kalıcı bir şekilde işaretlemek anlamına gelir. Bu yüzden bu sanat formu, insanların kendilerini ifade etme ve kişisel hikayelerini paylaşma arzusunu karşılar.

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Bir genç sırtına, Sultan Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Yavuz Sultan Selim, Mete Han'ın portresini yaptırdı.

Bir genç sırtına, Sultan Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Yavuz Sultan Selim, Mete Han'ın portresini yaptırdı.

Dövme bazılarına tuhaf gelirken birçok kişi oldukça beğendi.

Dövme bazılarına tuhaf gelirken birçok kişi oldukça beğendi.

İşte o dövme;

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