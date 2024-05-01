Bir Genç Sırtına Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Atatürk, Yavuz Sultan Selim ve Mete Han'ın Resmini Yaptırdı

Dövme yaptırmak, birçok kişi için hayatlarının dönüm noktalarını, önemli anılarını, kişisel görüşlerini veya inançlarını vücutlarında kalıcı bir şekilde işaretlemek anlamına gelir. Bu yüzden bu sanat formu, insanların kendilerini ifade etme ve kişisel hikayelerini paylaşma arzusunu karşılar.