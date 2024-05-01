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Kardeşinin Düğünü İçin İzne Gelen Askerin Düğün Sırasında Yaptığı Sürpriz Duygulandırdı

Kardeşinin Düğünü İçin İzne Gelen Askerin Düğün Sırasında Yaptığı Sürpriz Duygulandırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 20:00

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Askerlik sürecinin en zorlu ve dayanılmaz yanı, aileye duyulan yoğun özlemdir. Askerlik, ailenin önemini ve değerini daha da pekiştiren bir deneyim olur. Bu deneyim, hem ailenin hem de kişinin kendi hayatında unutulmaz bir iz bırakır.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@bugragulbahar...
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Bir asker, kardeşinin düğünü için tatlı bir sürpriz hazırladı.

Bir asker, kardeşinin düğünü için tatlı bir sürpriz hazırladı.

Abisini karşısında gören damadın duygusal anları, izleyenleri de duygulandırdı.

Abisini karşısında gören damadın duygusal anları, izleyenleri de duygulandırdı.

İşte o anlar;

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