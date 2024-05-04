"Daha Önce Hiç Birini Aldattınız mı?" Sorusuna Gelen Cevaplar İlişkiler Üzerine Uzun Uzun Düşündürecek

Aldatma eylemi ya da aldatılma durumu, insan ilişkilerinin en karmaşık ve hassas noktalarından biri. Bu durumlar, genellikle kişinin duygusal durumunu, özgüvenini ve gelecekte yaşayacağı ilişkileri olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle, aldatma ve aldatılma konuları, genellikle büyük bir hassasiyet ve dikkatle ele alınmalıdır.