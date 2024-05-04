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"Daha Önce Hiç Birini Aldattınız mı?" Sorusuna Gelen Cevaplar İlişkiler Üzerine Uzun Uzun Düşündürecek

"Daha Önce Hiç Birini Aldattınız mı?" Sorusuna Gelen Cevaplar İlişkiler Üzerine Uzun Uzun Düşündürecek

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 20:46

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Aldatma eylemi ya da aldatılma durumu, insan ilişkilerinin en karmaşık ve hassas noktalarından biri. Bu durumlar, genellikle kişinin duygusal durumunu, özgüvenini ve gelecekte yaşayacağı ilişkileri olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle, aldatma ve aldatılma konuları, genellikle büyük bir hassasiyet ve dikkatle ele alınmalıdır.

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Sosyal medyada ilginç ilişki tavsiyeleriyle sık sık gündem olan Psikolog Buse Aydın, yeni programında insanlara daha önce hiç birini aldatıp aldatmadıklarını sordu.

Sosyal medyada ilginç ilişki tavsiyeleriyle sık sık gündem olan Psikolog Buse Aydın, yeni programında insanlara daha önce hiç birini aldatıp aldatmadıklarını sordu.

Katılımcılardan gelen açıklamalar dinleyenleri şoke etti.

Katılımcılardan gelen açıklamalar dinleyenleri şoke etti.

İşte o video;

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