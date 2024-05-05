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Bir Kadın 190 Km Hızla Giderken Yaptığı Kazanın Ardından Vücudunun Geldiği Hali Paylaştı

Bir Kadın 190 Km Hızla Giderken Yaptığı Kazanın Ardından Vücudunun Geldiği Hali Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 15:34 Son Güncelleme: 05.05.2024 - 16:00

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Motosiklet kullanımı, birçok kişi için sadece bir ulaşım aracı olmanın ötesinde, aynı zamanda bir yaşam biçimi ve tutku. Ancak, bu tutkunun güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için gereken dikkat ve özeni göstermek önemli.

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Bir kadın 190 Km hızla giderken yaptığı kaza kamerasına yansıdı.

Bir kadın 190 Km hızla giderken yaptığı kaza kamerasına yansıdı.

Hayatta kalması mucize olan kadın, kazadan sonra vücudunun geldiği hali paylaştı.

Hayatta kalması mucize olan kadın, kazadan sonra vücudunun geldiği hali paylaştı.

İşte o video;

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Anthony Hopkins

Yaralı halini puantiye olarak kabul edip gene teşhir peşinde🤦‍♂️

grandport

tamam... adrenalin de. motor kullanmak ciddi iş. bence çok tehlikeli

Ahmet Orkun

Kestaneyi gerçekten çizdirmiş.