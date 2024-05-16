Bir Sosyal Deneyde Gözlerinin Önünde Çocuk Kaçırılmasına Rağmen İnsanların Hiç Tepki Vermemesi Endişelendirdi

Günümüzde pek çok konuda sosyal deneylerle insanların davranışları ve tepkileri test ediliyor. Öyle ki bu sosyal deneyler, modern çağın popüler araştırma yöntemlerinden biri haline geldi. Danimarka'da gerçekleştirilen bir sosyal deneyin sonuçları ise endişelendirdi.