Bir Sosyal Deneyde Gözlerinin Önünde Çocuk Kaçırılmasına Rağmen İnsanların Hiç Tepki Vermemesi Endişelendirdi

Günümüzde pek çok konuda sosyal deneylerle insanların davranışları ve tepkileri test ediliyor. Öyle ki bu sosyal deneyler, modern çağın popüler araştırma yöntemlerinden biri haline geldi. Danimarka'da gerçekleştirilen bir sosyal deneyin sonuçları ise endişelendirdi.
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Sosyal deneyi yapan kişi, insanların gözü önünde bir çocuğun ağzını kapatıp karanlık bir sokağa soktu.
İnsanlar bunu görmesine rağmen sadece sokağa bir kere bakıp yollarına devam etti.
Yalnızca bir kadının, peşlerinden koştuğu deneyin sonuçları endişe verici bulundu. Peki bu deney ülkemizde yapılsa sizce insanların tepkisi nasıl olurdu?
İşte o video;
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