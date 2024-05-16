Mahkum İyileştirme ve Topluma Kazandırma Çalışmalarında Görev Yapan Bir Gardiyanla Röportaj Yaptık
Mahkum İyileştirme ve Topluma Kazandırma Çalışmalarında Görev Yapan Bir Gardiyanla Röportaj Yaptık
Kaynak: https://www.instagram.com/hikmet_ag/
Gardiyanlık, dünyanın en ilginç mesleklerinden biri. Belirli suçlardan yargılanan insanların dünyası ile iç içe yaşamak ve onların denetiminden sorumlu olmak, ağır ve karmaşık bir durum olabilir. Bu nedenle, gardiyanlık, sadece bir meslek değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk gerektiren bir görevdir. Sizler için uzun yıllardır bu mesleği icra eden Hikmet Ağ ile bir röportaj geçekleştirdik ve merak edilenleri sorduk. Ceza İnfaz Kurumları tarafından uzun yıllardır Mahkum İyileştirme ve Topluma Kazandırma Projesi kapsamında görev yapan ve mahkumlarla oyunlar sahneleyen Hikmet Ağ, hem merak edilen soruları yanıtladı hem de yaptıkları çalışmalardan bahsetti.
NOT: Röportaj için gerekli izinler alınmıştır.
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1. Öncelikle, asıl mesleğin neydi? Neden gardiyan oldun?
2. Ağır bir suç işlediği halde pişman olmayan bir mahkûm ile karşılaştınız mı? Suçu neydi?
3. Konu suç olunca ister istemez empati yapıyoruz. Dışarıda yaptıklarını bildiği için hiç zarar vermek istediğin ya da kötü davrandığın bir mahkûm oldu mu?
4. Empati demişken. Kendin bir gün mahkum olacak olsan, içeride ilk ne yapardın?
5. Herkesin merak ettiği o soruyu da soralım. Film ya da dizilerdeki hapis sahnelerinde en abartılan ve gerçekçi olmayan olay sizce ne?
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6. İçeride tanıdığın kişiyle hiç dışarıda görüştün mü?
7. Çocuk istismarcılarına diğerlerinden daha farklı davranıldığını anlatmıştı içeriden çıkanlar. Daha önce karşılaştı mı, bu adamlara neler oluyor?
8. Sonuçta kriminal insanlarla bir aradasın. Sivil hayatta kendin veya ailen adına endişelendiğin oluyor mu?
9. Mesleğin içinde biri olarak, cezaevinden çıkan mahkûmların ıslah olduğuna inanıyor musun?
10. "İyileştirme ve Topluma Kazandırma" çalışmaları kapsamında neler yapıyorsunuz? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz?
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11. Bu çalışmaların, hükümlülerin tahliye sonrası yeniden suç işleme riskini düşürmesinde etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Hayatlarına nasıl bir katkı sağlıyor?
12. Son olarak, tüm bu oyun sürecini hem bir mahkum, hem bir gardiyan, hem de bir sanatçı gözünden değerlendirebilir misin?
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