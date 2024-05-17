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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu Melek Mosso Konserinde Sahnenin Önünde Dans Etti

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu Melek Mosso Konserinde Sahnenin Önünde Dans Etti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 21:49

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Geride bıraktığımız yerel seçimlerde, Etimesgut Belediye Başkanı seçilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu hem seçim döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu, hem de seçimden sonra yaptıklarıyla adından sık sık söz ettirdi.

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Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut’ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında üç gün boyunca sürecek bir Gençlik Festivali düzenledi.

Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut’ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında üç gün boyunca sürecek bir Gençlik Festivali düzenledi.

Festivalde sahneye çıkan Melek Mosso'nun şarkısı eşliğinde dans eden Beşikçioğlu'nun o anları gündem oldu.

Festivalde sahneye çıkan Melek Mosso'nun şarkısı eşliğinde dans eden Beşikçioğlu'nun o anları gündem oldu.

İşte o anlar;

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