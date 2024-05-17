Bir Dönem Amerika'da Katıldığı Evlilik Programıyla Hayatımıza Giren Mürsel Tam Bir Amerikalı Olmuş

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C61PFd...
'90 Gün Nişanlı' isimli programla hem bizim hem Amerika'nın hayatına giren Mürsel Mistanoğlu'nu hatırlarsınız. Kendisi programdaki ikonik halleri ve nişanlısı Anne Maria Canpisi ile yaşadığı çalkantılı aşkla gündemimize oturmuştu.
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Bir sosyal medya kullanıcısı Mürsel'i, Amerika'da ziyaret etti.
Programın üzerinden yıllar geçmesine rağmen hiç yaşlanmayan Mürsel'in Gökhan isminde bir oğlu olmuş ve Amerika'da mobilya işine başlamış.
İşte o buluşma;
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