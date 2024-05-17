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Bir Dönem Amerika'da Katıldığı Evlilik Programıyla Hayatımıza Giren Mürsel Tam Bir Amerikalı Olmuş

Bir Dönem Amerika'da Katıldığı Evlilik Programıyla Hayatımıza Giren Mürsel Tam Bir Amerikalı Olmuş

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 16:50 Son Güncelleme: 17.05.2024 - 16:52

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'90 Gün Nişanlı' isimli programla hem bizim hem Amerika'nın hayatına giren Mürsel Mistanoğlu'nu hatırlarsınız. Kendisi programdaki ikonik halleri ve nişanlısı Anne Maria Canpisi ile yaşadığı çalkantılı aşkla gündemimize oturmuştu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C61PFd...
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Bir sosyal medya kullanıcısı Mürsel'i, Amerika'da ziyaret etti.

Bir sosyal medya kullanıcısı Mürsel'i, Amerika'da ziyaret etti.

Programın üzerinden yıllar geçmesine rağmen hiç yaşlanmayan Mürsel'in Gökhan isminde bir oğlu olmuş ve Amerika'da mobilya işine başlamış.

Programın üzerinden yıllar geçmesine rağmen hiç yaşlanmayan Mürsel'in Gökhan isminde bir oğlu olmuş ve Amerika'da mobilya işine başlamış.

Ayrıca bir de ev sahibi olmuş.

İşte o buluşma;

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