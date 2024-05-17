Resmen Akıma Dönüştürdüler:Yine Bir Turist "Mimarisi İçin Türkiye'ye Geldim" Diyerek Erkekleri Paylaştı

Türk dizilerinin özellikle Orta Doğu ve Güney Amerika'da popüler olmasıyla insanların Türkiye'ye ilgisi arttı. Dizilerde her zaman kusursuz güzel ve yakışıklı oyuncuların olması seyircilerin de kafasını karıştırdı. Sadece oyunculara duydukları hayranlık yüzünden ülkemizi sayısız turist ziyaret ediyor.