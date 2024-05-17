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Birçok Kişinin Merakı Giderildi: Bir Çalışan 'Bovling'de Devrilen Lobutların Nereye Gittiğini Gösterdi

Birçok Kişinin Merakı Giderildi: Bir Çalışan 'Bovling'de Devrilen Lobutların Nereye Gittiğini Gösterdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 20:19

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Bovling, dünya çapında milyonlarca insan tarafından sevilen ve oynanan bir spor dalı. Her yaştan insanın keyif alarak oynadığı bu oyun, hem eğlenceli vakit geçirme imkanı sunuyor hem de fiziksel aktivite ihtiyacını karşılıyor. Devrilen lobutların nereye gittiği ve sonradan nasıl düzeltilerek geri döndüğü pek çok kişi için merak konusu.

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Bir çalışan, devrilen bovling lobutlarının gittiği yeri paylaştı.

Bir çalışan, devrilen bovling lobutlarının gittiği yeri paylaştı.

Videonun ardından birçok kişini kafasındaki soru işaretlerinden biri giderildi.

Videonun ardından birçok kişini kafasındaki soru işaretlerinden biri giderildi.

İşte o video;

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