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Turistler İçin Yöntemler Bitmez: İtalya'daki Trevi Çeşmesi'ne Konulan Para Fırlatma Otomatı Görenleri Güldürdü

Turistler İçin Yöntemler Bitmez: İtalya'daki Trevi Çeşmesi'ne Konulan Para Fırlatma Otomatı Görenleri Güldürdü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 00:07

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Turistik yerler, ziyaretçi çekmek için çeşitli stratejiler geliştiriyorlar. Bu yerler, insanların ilgisini çekmek ve daha çok ziyaretçi çekmek için bir dizi yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımı kolaylıkla benimsiyor. Bu stratejiler, ziyaretçilerin deneyimlerini zenginleştirmek, onlara unutulmaz anılar sunmak ve böylece tekrar ziyaret etmelerini sağlamak için tasarlanıyor. Özellikle İtalya bu tasarımlar açısından fazlasıyla öne çıkıyor.

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Para atılıp dilek dilenen Trevi Çeşmesi'nde, bozuk parası olmayan turistler için bir yöntem geliştirildi.

Para atılıp dilek dilenen Trevi Çeşmesi'nde, bozuk parası olmayan turistler için bir yöntem geliştirildi.

Kredi kartı okutulunca sizin yerinize çeşmeye para fırlatan otomatı kimileri yaratıcı bulurken kimilerine ise bu görüntü komik geldi.

Kredi kartı okutulunca sizin yerinize çeşmeye para fırlatan otomatı kimileri yaratıcı bulurken kimilerine ise bu görüntü komik geldi.

İşte o otomat;

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