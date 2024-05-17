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Türkçe ve Almanca Kelimeleri Karşılaştıran Bir Alman Türklerin Nesnelere İsim Verme Şeklini Tiye Aldı

Türkçe ve Almanca Kelimeleri Karşılaştıran Bir Alman Türklerin Nesnelere İsim Verme Şeklini Tiye Aldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 17:48 Son Güncelleme: 17.05.2024 - 18:16

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Türkçe dilinin öğrenilmesi, karmaşıklığına rağmen, bir o kadar da keyifli ve öğretici bir süreç. Elbette her dil gibi bizim dilimizde de, bize oldukça normal gelse de bu dille yeni tanışanlara oldukça tuhaf gelen bazı kurallar ve kelimeler var.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C665kT...
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Bir sosyal medya kullanıcısı, Türkçe ve Almanca kelimeleri karşılaştırdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Türkçe ve Almanca kelimeleri karşılaştırdı.

Video bir yandan güldürürken bir yandan da nesnelerin yansıma sözcüklerle isimlendirilen farklı dillerde kulağa nasıl geldiğini gösterdi.

Video bir yandan güldürürken bir yandan da nesnelerin yansıma sözcüklerle isimlendirilen farklı dillerde kulağa nasıl geldiğini gösterdi.

İşte o video;

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