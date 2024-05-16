Hollanda'da Cilt Kanseri ile Mücadele Etmek İçin Parklara Yerleştirilen Güneş Kremi Otomatları Beğeni Topladı

Kanser çağımızın en büyük illetlerinden biri. Ozon tabakasındaki bozulmalar sebebiyle zararlı güneş ışınlarının dünyaya daha fazla ulaşması sebebiyle, cilt kanserini en çok karşılaşılan kanser türleri arasına girdi. Bu sebeple güneş kremi artık sadece yazın değili kışın da hayatımızın bir parçası.