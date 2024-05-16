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Hollanda'da Cilt Kanseri ile Mücadele Etmek İçin Parklara Yerleştirilen Güneş Kremi Otomatları Beğeni Topladı

Hollanda'da Cilt Kanseri ile Mücadele Etmek İçin Parklara Yerleştirilen Güneş Kremi Otomatları Beğeni Topladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 15:00

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Kanser çağımızın en büyük illetlerinden biri. Ozon tabakasındaki bozulmalar sebebiyle zararlı güneş ışınlarının dünyaya daha fazla ulaşması sebebiyle, cilt kanserini en çok karşılaşılan kanser türleri arasına girdi. Bu sebeple güneş kremi artık sadece yazın değili kışın da hayatımızın bir parçası.

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Hollanda'da, cilt kanserinin önüne geçmek için bazı noktalara güneş kremi otomatları yerleştirildi ve ücretsiz bir şekilde halkın kullanımına sunuldu.

Hollanda'da, cilt kanserinin önüne geçmek için bazı noktalara güneş kremi otomatları yerleştirildi ve ücretsiz bir şekilde halkın kullanımına sunuldu.

Ülkemizde oldukça pahalı olan güneş kremleri düşünülünce bu uygulama sağlığımız üzerine bir kere daha düşündürdü.

Ülkemizde oldukça pahalı olan güneş kremleri düşünülünce bu uygulama sağlığımız üzerine bir kere daha düşündürdü.

İşte o otomat;

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