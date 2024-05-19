40 Senedir Amerika’da Yaşayan Bir Profesörün Gözünden Türkiye Gerçekleri: "İnanlarını İsraf Eden Bir Ülke"

Ülkemizde özellikle son yıllarda pek çok genç geleceğini yurt dışında görüyor. Büyük projelerini ve fikirlerini değerlendirmenin yolu olarak yurt dışındaki üniversiteleri görüyorlar. Bu durum ülkemizin geleceği için ciddi anlamda tehdit olsa da gençler başka bir yol bulamıyor.
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40 senedir Amerika'da yaşayan bir profesör, ülkemizin bazı acı gerçeklerinden bahsetti.
5G'yi bulan kişinin Amerika'da ev arkadaşlığı yaptığı bir Türk olduğunu söyleyen profesör, projenin başka bir ülke tarafından nasıl değerlendirildiğini ve hayat geçirildiğini anlattı.
Türkiye'nin insanlarını israf ettiğini söyleyen profesör, ülkemizin geleceği hakkında uzun uzun düşündürdü.
İşte o röportaj;
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