40 Senedir Amerika’da Yaşayan Bir Profesörün Gözünden Türkiye Gerçekleri: "İnanlarını İsraf Eden Bir Ülke"

Ülkemizde özellikle son yıllarda pek çok genç geleceğini yurt dışında görüyor. Büyük projelerini ve fikirlerini değerlendirmenin yolu olarak yurt dışındaki üniversiteleri görüyorlar. Bu durum ülkemizin geleceği için ciddi anlamda tehdit olsa da gençler başka bir yol bulamıyor.