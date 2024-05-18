İade Edilen Makam Aracından Sonra Livaneli'nin Babasının Makam Aracıyla İlgili Anlattıkları Yeniden Hatırlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının makam aracı olarak kullandığı Audi A8 araç uzun zamandır tartışma konusuydu bildiğiniz üzere. Diyanet, geçtiğimiz günlerde açıklanan 'tasarruf tedbirleri kapsamında' aracı iade ettiğini açıkladı.
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Bu açıklamanın ardından, Zülfü Livaneli'nin Yargıtay Başkanı olan babasının makam aracı hakkında anlattıkları yeniden gündem oldu.
Babasının işi dışında her yere toplu taşıma ile gittiğini belirten Livenli, makam aracının içini hiç görmediğini söyledi.
İşte o video;
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Birisi çok güzel bir noktaya değinmiş.. Bir makama gelmiş hadi eyvallah ihtiyaç eyvallah itibar eyvallah üniversite çağında çocuklarını vip araçlar ile özel ... Devamını Gör
Babanız sizin gibi bir evlat yetiştirmiş bu bile vatana hizmettir