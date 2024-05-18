İade Edilen Makam Aracından Sonra Livaneli'nin Babasının Makam Aracıyla İlgili Anlattıkları Yeniden Hatırlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının makam aracı olarak kullandığı Audi A8 araç uzun zamandır tartışma konusuydu bildiğiniz üzere. Diyanet, geçtiğimiz günlerde açıklanan 'tasarruf tedbirleri kapsamında' aracı iade ettiğini açıkladı.