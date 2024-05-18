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Ellerinde Çuvallarla Metroya Binen Bir Amcanın Yorgun ve Uykusuz Görüntüsü Görenlerin Kalbine Dokundu

Ellerinde Çuvallarla Metroya Binen Bir Amcanın Yorgun ve Uykusuz Görüntüsü Görenlerin Kalbine Dokundu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 19:15

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İleriki yaşlarındaki insanların hala geçim sıkıntısı çekiyor olması ve hayatını idame ettirebilmek içn yorulmaları herkesi derinden etkileyen bir konu. Bu yüzden emeklilik ve emeklilerin durumu ülkemize uzun zamandır tartışma konusu. Aynı zamanda bu konu siyasette de belirleyici bir rol oynuyor.

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Elindeli çuvallarla metroya binen bir amcanın yorgun ve uykusuz görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

Elindeli çuvallarla metroya binen bir amcanın yorgun ve uykusuz görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

Görenlerin kalbine dokunan o videoya "Hayat herkese adil davranmıyor." yorumları yapıldı.

Görenlerin kalbine dokunan o videoya "Hayat herkese adil davranmıyor." yorumları yapıldı.

İşte o video;

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