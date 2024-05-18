Ellerinde Çuvallarla Metroya Binen Bir Amcanın Yorgun ve Uykusuz Görüntüsü Görenlerin Kalbine Dokundu

İleriki yaşlarındaki insanların hala geçim sıkıntısı çekiyor olması ve hayatını idame ettirebilmek içn yorulmaları herkesi derinden etkileyen bir konu. Bu yüzden emeklilik ve emeklilerin durumu ülkemize uzun zamandır tartışma konusu. Aynı zamanda bu konu siyasette de belirleyici bir rol oynuyor.