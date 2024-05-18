AKP Milletvekili Adem Yıldırım'ın Gündem Olan Konuşması: "5 Milyondan Fazla Türk Vatandaşı Olmuş Arap Var"

Ellerinde Çuvallarla Metroya Binen Bir Amcanın Yorgun ve Uykusuz Görüntüsü Görenlerin Kalbine Dokundu

Dünyayı Gezen Yabancı Bir TikTok Kullanıcısı Hayatındaki En Çok Zorlandığı Şeyi Türkiye'de Buldu