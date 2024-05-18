AKP Milletvekili Adem Yıldırım'ın Gündem Olan Konuşması: "5 Milyondan Fazla Türk Vatandaşı Olmuş Arap Var"

Son dönemde ülkemizin gündemi sökülen Arapça tabelalar bildiğiniz üzere. Kimileri bu durumu desteklerken kimileri ise İngilizce tabelalar dururken yalnızca Arapça tabelaların sökülmesinin yanlış olduğunu savunuyor.
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AKP İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım'ın bu konuda yaptığı konuşma dikkat çekti.
Arapça tabelaya ve Suriyeliye karşı çıkan zihniyetle, Diyanet’i eleştiren zihniyetin aynı olduğunu söyleyen Yıldırım, Ukraynalıların da savaştan kaçıp geldiğini ama sarı saçlı mavi gözlü oldukları için tepki verilmediğini, ülkemize gelen siyah saçlı siyah gözlü olunca kıyametin koparıldığını söyledi.
İşte o konuşma;
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