Görüş Bildir
Haberler
Video
AKP Milletvekili Adem Yıldırım'ın Gündem Olan Konuşması: "5 Milyondan Fazla Türk Vatandaşı Olmuş Arap Var"

AKP Milletvekili Adem Yıldırım'ın Gündem Olan Konuşması: "5 Milyondan Fazla Türk Vatandaşı Olmuş Arap Var"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 22:13

İçerik Devam Ediyor

Son dönemde ülkemizin gündemi sökülen Arapça tabelalar bildiğiniz üzere. Kimileri bu durumu desteklerken kimileri ise İngilizce tabelalar dururken yalnızca Arapça tabelaların sökülmesinin yanlış olduğunu savunuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

AKP İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım'ın bu konuda yaptığı konuşma dikkat çekti.

AKP İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım'ın bu konuda yaptığı konuşma dikkat çekti.

Arapça tabelaya ve Suriyeliye karşı çıkan zihniyetle, Diyanet’i eleştiren zihniyetin aynı olduğunu söyleyen Yıldırım, Ukraynalıların da savaştan kaçıp geldiğini ama sarı saçlı mavi gözlü oldukları için tepki verilmediğini, ülkemize gelen siyah saçlı siyah gözlü olunca kıyametin koparıldığını söyledi.

Arapça tabelaya ve Suriyeliye karşı çıkan zihniyetle, Diyanet’i eleştiren zihniyetin aynı olduğunu söyleyen Yıldırım, Ukraynalıların da savaştan kaçıp geldiğini ama sarı saçlı mavi gözlü oldukları için tepki verilmediğini, ülkemize gelen siyah saçlı siyah gözlü olunca kıyametin koparıldığını söyledi.

İşte o konuşma;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
13
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın