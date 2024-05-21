Asgari Ücretin Yarısıyla Neredeyse Tüm Latin Amerika'yı Gezdiğini Söyleyen Gezgin "Sizi Kandırıyorlar" Dedi

Dünyayı gezmek, yeni yerler görmek pek çok kişinin hayali. Fakat bu hem maddi olarak hem de fiziksel olarak cesaret ve güven gerektiriyor. Dünyayı gezen Ensar Sevindik bu konudaki ezberleri bozduğu bir video paylaştı.
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Neredeyse tüm Güney Amerika'yı asgari ücretin yarısı gibi bir fiyata gezdiğini söyleyen gezgin yerleşik yaşamanın aslında daha pahalı olduğunu söyledi.
"Sizi kandırıyorlar." diyen Ensar Sevindik'i bazıları haklı bulurken bazıları da bahsettiği seyahatin konforsuz ve güvensiz olduğunu savundu.
İşte o video;
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