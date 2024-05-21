Görüş Bildir
Haberler
Video
Asgari Ücretin Yarısıyla Neredeyse Tüm Latin Amerika'yı Gezdiğini Söyleyen Gezgin "Sizi Kandırıyorlar" Dedi

Asgari Ücretin Yarısıyla Neredeyse Tüm Latin Amerika'yı Gezdiğini Söyleyen Gezgin "Sizi Kandırıyorlar" Dedi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 11:57 Son Güncelleme: 21.05.2024 - 12:49

İçerik Devam Ediyor

Dünyayı gezmek, yeni yerler görmek pek çok kişinin hayali. Fakat bu hem maddi olarak hem de fiziksel olarak cesaret ve güven gerektiriyor. Dünyayı gezen Ensar Sevindik bu konudaki ezberleri bozduğu bir video paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Neredeyse tüm Güney Amerika'yı asgari ücretin yarısı gibi bir fiyata gezdiğini söyleyen gezgin yerleşik yaşamanın aslında daha pahalı olduğunu söyledi.

Neredeyse tüm Güney Amerika'yı asgari ücretin yarısı gibi bir fiyata gezdiğini söyleyen gezgin yerleşik yaşamanın aslında daha pahalı olduğunu söyledi.

"Sizi kandırıyorlar." diyen Ensar Sevindik'i bazıları haklı bulurken bazıları da bahsettiği seyahatin konforsuz ve güvensiz olduğunu savundu.

"Sizi kandırıyorlar." diyen Ensar Sevindik'i bazıları haklı bulurken bazıları da bahsettiği seyahatin konforsuz ve güvensiz olduğunu savundu.

İşte o video;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın