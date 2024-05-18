Bir Kadın Doğru İlişki İçin Flört Döneminde Sormanız Gereken O Soruyu Paylaştı:"Recep İvedik Sevmeyenle Olmaz"

Kaynak: https://www.tiktok.com/@asamiii44/vid...
Şahan Gökbakar'ın yıllar önce televizyonda yaptığı Dikkat Şahan Çıkabilir? programındaki tiplemelerinden biri olan Recep İvedik beyaz perdeye taşındı, kısa sürede de Türk sinemasının kült film serilerinden biri haline geldi bildiğiniz üzere. Fakat bu film serisi insanları tam olarak ikiye bölmüş durumda. Serinin seveni olduğu gibi nefret edeni de çok.
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Bir kadın, doğru ilişkinin, flört döneminde yapılacak Recep İvedik testi ile anlaşılabileceğini söyledi.
Recep İvedik sevmeyen insanın yanında rahat olunamayacağını, bu yüzden düzgün bir ilişki yaşanamayacağını iddia eden kadın insanları ikiye böldü.
İşte o testin detayları;
O videoya farklı yorumlar geldi;
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