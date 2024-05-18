"Sevgi Dillerini" Tek Bir Video ile Gösteren Kullanıcılar "Sen Sevmesen de Olur" Dedirtti

Sevgi dili, çoğumuzun farkında bile olmadığı veya tamamen yoksun olduğu bir nitelik. Sosyal medyada son dönemde popüler olan 'sevgi dili' meselesi, kullanıcıları bu konu üzerine düşünmeye yönlendirdi.
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Bir 'X' kullanıcısı, insanlardan "sevgi dili" dedikleri bir video paylaşmalarını istedi.
Ardından hiç beklenmedik paylaşımlar geldi.
Ağızlarından bal damlayan o çift;
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Bu aşk değil de ne?
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Banu Alkan'ın sevgi dili ders diye okutulur;
Ve o ikonik sahne;
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