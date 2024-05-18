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Aşkları Gerçekten Masal Oldu: Bir Kadın Yıl Dönümü Hediyesi Olarak Aşklarını Bir Masal Kitabı Haline Getirtti

Aşkları Gerçekten Masal Oldu: Bir Kadın Yıl Dönümü Hediyesi Olarak Aşklarını Bir Masal Kitabı Haline Getirtti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 18:41

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Hediye seçimi bazen gerçekten karmaşık ve zorlayıcı bir hal alabiliyor. Doğru ve özel hediyeyi seçmek, özelilkle uzun süreli ilişkilerde pek kolay olmuyor. Fakat bir kadın, aldığı hediyeyle hem sevgilisini hem de görenleri duygulandırdı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ceydamidirned...
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3. yıl dönümleri için, 3 yıl boyunca yaşadıklarını bir masal kitabı haline getirtti.

3. yıl dönümleri için, 3 yıl boyunca yaşadıklarını bir masal kitabı haline getirtti.

Bu yaratıcı ve özel hediye görenlere de ilham verdi.

Bu yaratıcı ve özel hediye görenlere de ilham verdi.

İşte o hediye;

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