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Modern Dünyada Sanat: Teknoloji Kullanmadan Photoshop Yapan Sanatçının Çalışmalarına Bayılacaksınız

Modern Dünyada Sanat: Teknoloji Kullanmadan Photoshop Yapan Sanatçının Çalışmalarına Bayılacaksınız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 11:09

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Fotoğraf çekimi bir zamanlar her an ve her saniye değil, belirli ve özel anlarda gerçekleşirdi. Bu durum, fotoğrafların değerini ve önemini artırıyordu. Her bir kare, anıları ölümsüzleştirmenin ve yaşananları gelecek nesillere aktarmanın bir yolu olarak görülüyordu. Teknolojinin olmadığı dünyada da insanların dönemin şartlarına göre geliştirdiği photoshop yöntemleri vardı. İstenmeyen kişinin fotoğraftan kesilmesi, arka plandaki istenmeyen nesnelerin boyanması gibi yöntemleri o dönemi yaşayanlar mutlaka hatırları.

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İşte o çalışmalar;

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