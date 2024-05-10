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Bebeğin Doğumundan Sonra Aileye Hatıra Kalması İçin Verilen İlginç Hediye: "Plasenta Baskısı"

Bebeğin Doğumundan Sonra Aileye Hatıra Kalması İçin Verilen İlginç Hediye: "Plasenta Baskısı"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 23:09

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Doğum, hayatın en büyülü ve etkileyici olaylarından biri. Doğum, sadece bir çocuğun dünyaya gelmesi değil, aynı zamanda bir annenin doğuşudur. Bu, sevgi, sabır ve dayanıklılık gerektiren zorlu bir süreçtir. Ancak sonunda, tüm zorluklara rağmen, bir çocuğun ilk nefesini alması ve annesinin kollarına verilmesi, tüm zorlukları unutturan bir an yaratır. Bu, hayatın en değerli ve unutulmaz anlarından biridir.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@uzm.dr.esmerh...
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Bir doktor, bu unutulmaz süreçten bir hatıra olması için aileleri verdiği ilginç hediyeyi paylaştı.

Bir doktor, bu unutulmaz süreçten bir hatıra olması için aileleri verdiği ilginç hediyeyi paylaştı.

Plasenta ile kağıda yaptığı baskıyı ailelere hediye eden doktorun bu fikri kimilerine ilginç gelirken kimileri ise oldukça beğendi.

Plasenta ile kağıda yaptığı baskıyı ailelere hediye eden doktorun bu fikri kimilerine ilginç gelirken kimileri ise oldukça beğendi.

İşte o video;

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