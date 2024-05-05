Yağmur Yüzünden Kaldırımdan İnemeyen Amcaya Tuğlalardan Yol Yapan Miniğin Düşünceli Hareketi Kalpleri Isıttı

Çocukların kalpleri, yetişkinlerden çok daha hassas ve temiz. Bu minik yürekler, saf ve duru bir şekilde atarken, bir yandan da hassasiyetlerini koruyarak, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışırlar. Onlar, bizlere hayatın en saf haliyle nasıl yaşanacağını gösterip, bir anlamda ders bile verebilir.