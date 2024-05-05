Yağmur Yüzünden Kaldırımdan İnemeyen Amcaya Tuğlalardan Yol Yapan Miniğin Düşünceli Hareketi Kalpleri Isıttı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C6USfa...
Çocukların kalpleri, yetişkinlerden çok daha hassas ve temiz. Bu minik yürekler, saf ve duru bir şekilde atarken, bir yandan da hassasiyetlerini koruyarak, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışırlar. Onlar, bizlere hayatın en saf haliyle nasıl yaşanacağını gösterip, bir anlamda ders bile verebilir.
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Bir çocuk, bir amcanın yağmur sebebiyle kaldırımda mahsur kalan amca için, oradan bulduğu tuğlalardan yol yaptı.
Amca kaldırımdan indikten sonra tuğlaları yolda bırakmayan miniğin her detayı düşünmesi kalpleri ısıttı.
İşte o anlar;
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