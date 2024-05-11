Oslo Üniversitesi Türkiye'den de Görülen Kuzey Işıklarının Nasıl Oluştuğunu Gösteren Bir Video Paylaştı

Kuzey Işıkları, doğanın en büyülü ve etkileyici olaylarından biri. Kış aylarında, kutup bölgelerinde ortaya çıkan bu olağanüstü fenomen, geçtiğimiz aylarda Trakya bölgesinde, geçtiğimiz gün de Karadeniz'de görüldü. Ortaya harika görüntüler çıktı.