Oslo Üniversitesi Türkiye'den de Görülen Kuzey Işıklarının Nasıl Oluştuğunu Gösteren Bir Video Paylaştı

Kuzey Işıkları, doğanın en büyülü ve etkileyici olaylarından biri. Kış aylarında, kutup bölgelerinde ortaya çıkan bu olağanüstü fenomen, geçtiğimiz aylarda Trakya bölgesinde, geçtiğimiz gün de Karadeniz'de görüldü. Ortaya harika görüntüler çıktı.
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Oslo Üniversitesi, bu etkileyici görüntünün oluşum sürecini gösteren bir video hazırlandı.
Yerçekimi dalgalarının Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime girmesi sonucu oluştuğu bilinen bu muazzam doğa olayının tüm detaylarını gösteren video birçok kişinin aklındaki soru işaretlerini giderdi.
İşte o video;
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Az sağ yapsa biz de görürdük 😍:))
🤌🏼Kuzeyin oğlu Volkan Konak ile İsmail Türüt'ün çarpışması sonucu oluşan sürtünmeyle.... 🥱🥱💤💤