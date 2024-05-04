Korku Filmi Sahnesi Gibi: Kansas'da Yaşanan Hortum Felaketi Bir Evin İçinden Görüntülendi

Öngörülemeyen ve tahmin edilmesi zor doğa olaylarından biri olan hortum felaketi, genellikle aniden ortaya çıkar ve etkisi altına aldığı bölgelerde büyük yıkımlara neden olur. Hortumlar, genellikle geniş alanları etkiler ve bu nedenle onların yol açtığı tahribat genellikle çok büyük olur.