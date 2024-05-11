Kuzey Işıkları Türkiye’de: Trabzon ve Rize’de Harika Manzaralar Oluştu
Kuzey Işıkları Türkiye’de: Trabzon ve Rize’de Harika Manzaralar Oluştu
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Güneş’te son yılların en büyük patlaması sonrasında oluşan elektromanyetik dalgalar Dünya’ya ulaştı. Bu sebeple kuzey ışıkları da birçok ülkeden gözlemlendi.
Kuzey ışıkları, Trabzon ve Rize’de de adeta görsel şölen oluşturdu.
İki kentte de net şekilde gözlemlenen kuzey ışıkları sebebiyle vatandaşlar sahil kenarında manzaranın tadını çıkardı.
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