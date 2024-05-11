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Kuzey Işıkları Türkiye’de: Trabzon ve Rize’de Harika Manzaralar Oluştu

Kuzey Işıkları Türkiye’de: Trabzon ve Rize’de Harika Manzaralar Oluştu

Rize Trabzon
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.05.2024 - 11:25

Güneş’te yaşanan büyük patlama sebebiyle kuzey ışıkları birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de görsel şölen oluşturdu. Trabzon ve Rize’de vatandaşlar deniz kenarında kuzey ışıklarını gözlemledi.

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Güneş’te son yılların en büyük patlaması sonrasında oluşan elektromanyetik dalgalar Dünya’ya ulaştı. Bu sebeple kuzey ışıkları da birçok ülkeden gözlemlendi.

Güneş’te son yılların en büyük patlaması sonrasında oluşan elektromanyetik dalgalar Dünya’ya ulaştı. Bu sebeple kuzey ışıkları da birçok ülkeden gözlemlendi.

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Kuzey ışıkları, Trabzon ve Rize’de de adeta görsel şölen oluşturdu.

Kuzey ışıkları, Trabzon ve Rize’de de adeta görsel şölen oluşturdu.

İki kentte de net şekilde gözlemlenen kuzey ışıkları sebebiyle vatandaşlar sahil kenarında manzaranın tadını çıkardı.

İki kentte de net şekilde gözlemlenen kuzey ışıkları sebebiyle vatandaşlar sahil kenarında manzaranın tadını çıkardı.

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