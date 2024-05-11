Dünyanın Dört Bir Yanında Kuzey Işıkları! Son 19 Yılın En Güçlü Güneş Patlamasının Ardından Meydana Geldi!

NASA, 10 Mayıs'ta Güneş'te son 19 yılın en büyük patlamasının meydana geldiğini açıkladı. ABD’deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yapılan açıklamayla, patlamanın G4 şiddetinde olduğu ve Güneş yüzeyindeki şiddetli jeomanyetik fırtına tespit edildiği öğrenildi. Elektrik kesintileri, elektronik cihazlarda sorun ve uyduların zarar görmesi gibi ihtimallerin konuşulduğu patlamanın ardından bir de eşsiz görüntüler ortaya çıktı. Dünya'nın dört bir köşesinden gelen, dikkat çeken kuzey ışıklarını sizin için derledik.

Gelin, kuzey ışıklarına birlikte göz atalım...