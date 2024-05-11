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Dünyanın Dört Bir Yanında Kuzey Işıkları! Son 19 Yılın En Güçlü Güneş Patlamasının Ardından Meydana Geldi!

Dünyanın Dört Bir Yanında Kuzey Işıkları! Son 19 Yılın En Güçlü Güneş Patlamasının Ardından Meydana Geldi!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
11.05.2024 - 09:01 Son Güncelleme: 11.05.2024 - 09:31

NASA, 10 Mayıs'ta Güneş'te son 19 yılın en büyük patlamasının meydana geldiğini açıkladı. ABD’deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yapılan açıklamayla, patlamanın G4 şiddetinde olduğu ve Güneş yüzeyindeki şiddetli jeomanyetik fırtına tespit edildiği öğrenildi. Elektrik kesintileri, elektronik cihazlarda sorun ve uyduların zarar görmesi gibi ihtimallerin konuşulduğu patlamanın ardından bir de eşsiz görüntüler ortaya çıktı. Dünya'nın dört bir köşesinden gelen, dikkat çeken kuzey ışıklarını sizin için derledik. 

Gelin, kuzey ışıklarına birlikte göz atalım...

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Son 19 yılın en büyük Güneş patlaması meydana geldi!

Son 19 yılın en büyük Güneş patlaması meydana geldi!

NASA, Güneş'teki büyük patlamanın fotoğraflarını paylaştı. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ise, Dünya'nın son 19 yılın en büyük güneş fırtınasıyla sarılmak üzere olduğunu açıkladı. Gerçekleşen bir dizi güneş patlamasının önümüzdeki saat ve günlerde Dünya'ya çarparak iletişim, navigasyon ve elektrik sistemlerinde kesintiye neden olabilir.

NOAA'nın Uzay Hava Tahmin Merkezi, Kuzey Kaliforniya ve Alabama gibi güney bölgelerde bile aurora, yani kutup ışıklarının görülebileceğini de belirtmişti.

NOAA'nın Uzay Hava Tahmin Merkezi, Kuzey Kaliforniya ve Alabama gibi güney bölgelerde bile aurora, yani kutup ışıklarının görülebileceğini de belirtmişti.

Avrupa'nın merkezi ve güneyine kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kapsıyacak bu durumun, Türkiye'nin kuzey bölgelerinde de kutup ışıklarının gözlemlenebilmesi anlamına geliyor. 

İşte, dünyanın dört bir köşesinden kuzey ışıkları 👇

St John's College Chapel, Cambridge

St John's College Chapel, Cambridge

Fotoğraf: Dan Sayle

Cambridge, Massachusetts

Cambridge, Massachusetts

Twitter'da '@Katie_robbins' kullanıcı adlı hesap

İngiltere

İngiltere

Twitter'da '@EnksGaming' kullanıcı adlı hesap

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Hava Forum adlı Twitter hesabı üzerinden paylaşılan eşsiz kuzey ışıkları ile devam edelim: Ukrayna

Hava Forum adlı Twitter hesabı üzerinden paylaşılan eşsiz kuzey ışıkları ile devam edelim: Ukrayna
twitter.com

Ukrayna

Ukrayna

Rusya

Rusya

Almanya

Almanya

Fotoğraf: Çisem Demir

Almanya'dan bir başka eşsiz görüntü daha 👇

Almanya'dan bir başka eşsiz görüntü daha 👇
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Romanya

Romanya

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda

Çekya

Çekya

Çekya'nın Ostrava kenti

Çekya'nın Ostrava kenti

Çekya'da meydana gelen kuzey ışıkları fotoğrafları AA tarafından paylaşıldı.

Çekya'da meydana gelen kuzey ışıkları fotoğrafları AA tarafından paylaşıldı.

Fotoğraf: Lukas Kabon/AA

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Türkiye'de de görülen kuzey ışıkları Trabzon ve İstanbul'da kameralara yansıdı. 👇

Türkiye'de de görülen kuzey ışıkları Trabzon ve İstanbul'da kameralara yansıdı. 👇
twitter.com

Trabzon

Trabzon

Twitter'da '@Darkwebhaber' kullanıcı adlı hesap

İstanbul

İstanbul

Twitter'da '@NurbanuTasp' kullanıcı adlı hesap tarafından yapılan paylaşımda İstanbul'dan kuzey ışıkları manzarası...

Twitter'da '3.Dünya Savaşı' adlı kullanıcı tarafından paylaşılan İstanbul'da kuzey ışıkları videosu da dikkat çekti.

Twitter'da '3.Dünya Savaşı' adlı kullanıcı tarafından paylaşılan İstanbul'da kuzey ışıkları videosu da dikkat çekti.
twitter.com

İşte, Güneşteki G4 şiddetindeki patlamanın ardından İstanbul'da kuzey ışıkları 👇

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