Dünyanın Dört Bir Yanında Kuzey Işıkları! Son 19 Yılın En Güçlü Güneş Patlamasının Ardından Meydana Geldi!
Dünyanın Dört Bir Yanında Kuzey Işıkları! Son 19 Yılın En Güçlü Güneş Patlamasının Ardından Meydana Geldi!
NASA, 10 Mayıs'ta Güneş'te son 19 yılın en büyük patlamasının meydana geldiğini açıkladı. ABD’deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yapılan açıklamayla, patlamanın G4 şiddetinde olduğu ve Güneş yüzeyindeki şiddetli jeomanyetik fırtına tespit edildiği öğrenildi. Elektrik kesintileri, elektronik cihazlarda sorun ve uyduların zarar görmesi gibi ihtimallerin konuşulduğu patlamanın ardından bir de eşsiz görüntüler ortaya çıktı. Dünya'nın dört bir köşesinden gelen, dikkat çeken kuzey ışıklarını sizin için derledik.
Gelin, kuzey ışıklarına birlikte göz atalım...
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Son 19 yılın en büyük Güneş patlaması meydana geldi!
NOAA'nın Uzay Hava Tahmin Merkezi, Kuzey Kaliforniya ve Alabama gibi güney bölgelerde bile aurora, yani kutup ışıklarının görülebileceğini de belirtmişti.
St John's College Chapel, Cambridge
Cambridge, Massachusetts
İngiltere
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Hava Forum adlı Twitter hesabı üzerinden paylaşılan eşsiz kuzey ışıkları ile devam edelim: Ukrayna
Ukrayna
Rusya
Almanya
Almanya'dan bir başka eşsiz görüntü daha 👇
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Romanya
Yeni Zelanda
Çekya
Çekya'nın Ostrava kenti
Çekya'da meydana gelen kuzey ışıkları fotoğrafları AA tarafından paylaşıldı.
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Türkiye'de de görülen kuzey ışıkları Trabzon ve İstanbul'da kameralara yansıdı. 👇
Trabzon
İstanbul
Twitter'da '3.Dünya Savaşı' adlı kullanıcı tarafından paylaşılan İstanbul'da kuzey ışıkları videosu da dikkat çekti.
İşte, Güneşteki G4 şiddetindeki patlamanın ardından İstanbul'da kuzey ışıkları 👇
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