Güneş Patlamasının Ardından Dünyanın Dört Bir Köşesinde Görüldü! Peki Kuzey Işıkları Nedir ve Nasıl Oluşur?

Kutup Işıkları, Kuzey ya da Güney Kutbu yakınlarında gerçekleşen doğa harikası ışık gösterileridir. Aurora olarak da adlandırılan Kutup Işıkları'nın Kuzey kutbu'nda oluşanlarına 'Aurora Borealis', Güney kutbunda oluşanlarına ise 'Aurora Australis' adı verilir.

Kutup Işıkları, 'Aurora' ismini Şafak Tanrıçası Aurora'dan almıştır. Gökyüzünde oluştuğu zaman bulut, yay, çizgi ya da dairesel renkli şekillere benzer. Eski çağlarda kuzey ışıklarını gören insanlar bunun tanrıdan gelen bir işaret olduğuna inanırlarmış. Hatta Güney Fransa'da mağara tavanlarına 30.000 sene önce, insanlar tarafından çizilen kuzey ışıklarını anlatan resimler bulunmuştur.

Bilimsel olarak ele aldığımızda: Kuzey ışıkları (Aurora Borealis), kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen doğal ışımalardır. Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıklar etkileşime girerek kuzey ışıklarını oluşturur. Bu ışıkların oluşmasını sağlayan Güneş'tir.