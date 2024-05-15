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Oceans 7 Tamamlayan İlk Türk Olacaktı: Bengisu Avcı Zehirli Denizanası Yüzünden Beşinci Parkuru Tamamlayamadı

Oceans 7 Tamamlayan İlk Türk Olacaktı: Bengisu Avcı Zehirli Denizanası Yüzünden Beşinci Parkuru Tamamlayamadı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 19:18

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Daha önce Manş Denizi'ni 11 saat 29 dakikada yüzerek geçmeyi başararak muhteşem bir rekora imza atan Bengisu Avcı, daha sonra hedefini yükselterek Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk kadını olmak istediğini açıklamıştı.

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Avcı, İngiliz Kanalı (İngiltere-Fransa), Cook Strait (Yeni Zelanda), Catalina Kanalı (ABD), Cebelitarık Boğazı (İspanya-Fas), Molokai Kanalı (Hawaii), Kuzey Kanalı (İrlanda-İskoçya) ve Tsagaru Kanalı'nı (Japonya) geçerek tamamlayacağı serinin 5. ayağı olan Molokai Kanalı geçişini, Manowar denizanası temasları sebebiyle tamamlayamadı.

Avcı, İngiliz Kanalı (İngiltere-Fransa), Cook Strait (Yeni Zelanda), Catalina Kanalı (ABD), Cebelitarık Boğazı (İspanya-Fas), Molokai Kanalı (Hawaii), Kuzey Kanalı (İrlanda-İskoçya) ve Tsagaru Kanalı'nı (Japonya) geçerek tamamlayacağı serinin 5. ayağı olan Molokai Kanalı geçişini, Manowar denizanası temasları sebebiyle tamamlayamadı.

Avcı, parkurun son saatlerinde yaşadığı bu talihsiz olayın detaylarını çektiği bir video ile anlattı.

Avcı, parkurun son saatlerinde yaşadığı bu talihsiz olayın detaylarını çektiği bir video ile anlattı.

İşte o video;

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