Oceans 7 Tamamlayan İlk Türk Olacaktı: Bengisu Avcı Zehirli Denizanası Yüzünden Beşinci Parkuru Tamamlayamadı

Daha önce Manş Denizi'ni 11 saat 29 dakikada yüzerek geçmeyi başararak muhteşem bir rekora imza atan Bengisu Avcı, daha sonra hedefini yükselterek Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk kadını olmak istediğini açıklamıştı.