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Eurovision 2024'ün İrlanda Temsilcisi Bambie Thug Yarışmanın Ardından Gözyaşları İçinde Açıklama Yaptı

Eurovision 2024'ün İrlanda Temsilcisi Bambie Thug Yarışmanın Ardından Gözyaşları İçinde Açıklama Yaptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 20:33

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Eurovision 2024 macerası İsviçre'nin galibiyetiyle sonuçlandı. İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen yarışmanın finalinde 25 ülke yarıştı ve bazı isimler geceye damgasını vurdu. Onlardan biri de ilginç sahne gösterisiyle İrlanda oldu.

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Doomsday Blue şarksıyla İrlanda'yı temsil eden Bambie Thug, yarışmanın ardından gözyaşları içinde bir açıklama yaptı.

Doomsday Blue şarksıyla İrlanda'yı temsil eden Bambie Thug, yarışmanın ardından gözyaşları içinde bir açıklama yaptı.

"EBU (Avrupa Yayın Birliği), Eurovision demek değildir EBU'nun canı cehenneme." diyen Bambie, yarışma sürecinin ve perde arkasının çok zor ve çok korkunç olduğunu dile getirdi.

"EBU (Avrupa Yayın Birliği), Eurovision demek değildir EBU'nun canı cehenneme." diyen Bambie, yarışma sürecinin ve perde arkasının çok zor ve çok korkunç olduğunu dile getirdi.

Avrupa Yayın Birliği'nin, yarışmacıların propaganda yapmalarını engellemesi ve LGBT bayraklarının kullanımını kısıtlaması başta yarışmanın birincisi Nemo olmak üzere pek çok yarışmacının tepkisini çekmişti.

Avrupa Yayın Birliği'nin, yarışmacıların propaganda yapmalarını engellemesi ve LGBT bayraklarının kullanımını kısıtlaması başta yarışmanın birincisi Nemo olmak üzere pek çok yarışmacının tepkisini çekmişti.

İşte o açıklama;

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