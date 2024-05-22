Yalı Çapkını'nda Şok Ayrılık! "Yok Öyle Bir Şey" Diyen Ünlü Oyuncu Diziden Ayrılıyor!
Yalı Çapkını'nda Şok Ayrılık! "Yok Öyle Bir Şey" Diyen Ünlü Oyuncu Diziden Ayrılıyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
Son iki sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başaran Yalı Çapkını, 7 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizide sevilen oyuncunun ayrılacağı iddiası sezon finali öncesi gündeme bomba gibi düştü!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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En yüksek reyting ortalamasını elinde bulunduran Yalı Çapkını, ikinci sezon onayını da aldıktan sonra temposunu artırarak yoluna devam ediyor.
Olayların giderek karıştığı dizi 7 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlanıyor.
Özellikle Seyran'ın hastalığıyla ilgili büyük bir heyecanın hakim olduğu dizide sürpriz bir gelişme daha yaşandı.
Daha önce hakkında çıkan iddiaları yalanlayan Emre Altuğ, bu kez tüm söylentilerin merkezinde yer alıyor üstelik!
2 sezondur süren dizide Orhan Korhan karakterine hayat veren Emre Altuğ'un diziden ayrılacağı iddia edildi. Üstelik bu kez iddialara kesin gözüyle bakılıyor.
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Bakalım bu kez herhangi bir yalanlama gelecek mi?
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Bi bitmedi amk şişirme dizisi
ünlü ismin bundan haberi var mi?