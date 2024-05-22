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Yalı Çapkını'nda Şok Ayrılık! "Yok Öyle Bir Şey" Diyen Ünlü Oyuncu Diziden Ayrılıyor!

Yalı Çapkını'nda Şok Ayrılık! "Yok Öyle Bir Şey" Diyen Ünlü Oyuncu Diziden Ayrılıyor!

yalı çapkını
themyscira - Editör
22.05.2024 - 22:32

Son iki sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başaran Yalı Çapkını, 7 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizide sevilen oyuncunun ayrılacağı iddiası sezon finali öncesi gündeme bomba gibi düştü!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
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En yüksek reyting ortalamasını elinde bulunduran Yalı Çapkını, ikinci sezon onayını da aldıktan sonra temposunu artırarak yoluna devam ediyor.

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Olayların giderek karıştığı dizi 7 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlanıyor.

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2 sezondur süren dizide Orhan Korhan karakterine hayat veren Emre Altuğ'un diziden ayrılacağı iddia edildi. Üstelik bu kez iddialara kesin gözüyle bakılıyor.

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Bakalım bu kez herhangi bir yalanlama gelecek mi?

Bakalım bu kez herhangi bir yalanlama gelecek mi?

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Theo

Bi bitmedi amk şişirme dizisi

Fuat Baykal

ünlü ismin bundan haberi var mi?