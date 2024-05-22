Yalı Çapkını'nda Şok Ayrılık! "Yok Öyle Bir Şey" Diyen Ünlü Oyuncu Diziden Ayrılıyor!

Son iki sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başaran Yalı Çapkını, 7 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizide sevilen oyuncunun ayrılacağı iddiası sezon finali öncesi gündeme bomba gibi düştü!

Kaynak: Birsen Altuntaş