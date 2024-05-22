Bahar'ın Seren'i Nil Sude Albayrak'ın Annesini Görünce Güzelliğinin Nereden Geldiğini Anlayacaksınız!
Bahar'ın Seren'i Nil Sude Albayrak'ın Annesini Görünce Güzelliğinin Nereden Geldiğini Anlayacaksınız!
Bahar dizisi son dönemin en popüler yapımlarından biri şüphesiz ki. Hem eğlenceli, hem romantik hem de dramı dibine kadar yaşadığımız dizinin oyuncuları da bir o kadar popüler. Gerçek hayattaki hallerini merak ettiğimiz isimlerden biri de dizinin Seren'i Nil Sude Albayrak. Genç oyuncunun annesini görünce, güzelliğini nereden aldığını anlayacaksınız!
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Bahar dizisi ilk bölümünden itibaren ekranları resmen kasıp kavurdu!
Genç kadrosuna baktığımızda dikkatimizi çeken isimlerden biri de Seren karakterine hayat veren Nil Sude Albayrak oluyor.
Hatırlarsanız dizinin ilk dönemlerinde Seren'in sert mizacı Doktorlar dizisinin Zenan'ına benzetilmişti.
Daha sonrasında fark ettik ki Netflix'in ortalığı kasıp kavuran yapımlarından Şahmaran'da da rol almış!
Şimdilerin en çok konuşulan ve beğenilerek izlenen oyuncularından biri olan Nil Sude Albayrak'ın güzelliğine de methiyeler dizmesek olmaz!
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Annesini "valide sultan" olarak paylaşmış genç oyuncu. Nihal Hanım'ın güzelliğini görünce, Nil Sude Albayrak'ın ışık saçan görüntüsünün kaynağını da bulmuş olduk!
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