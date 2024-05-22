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Bahar'ın Seren'i Nil Sude Albayrak'ın Annesini Görünce Güzelliğinin Nereden Geldiğini Anlayacaksınız!

Bahar'ın Seren'i Nil Sude Albayrak'ın Annesini Görünce Güzelliğinin Nereden Geldiğini Anlayacaksınız!

Bahar Dizi
GNS
GNS - Onedio Editörü
22.05.2024 - 14:57

Bahar dizisi son dönemin en popüler yapımlarından biri şüphesiz ki. Hem eğlenceli, hem romantik hem de dramı dibine kadar yaşadığımız dizinin oyuncuları da bir o kadar popüler. Gerçek hayattaki hallerini merak ettiğimiz isimlerden biri de dizinin Seren'i Nil Sude Albayrak. Genç oyuncunun annesini görünce, güzelliğini nereden aldığını anlayacaksınız!

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Bahar dizisi ilk bölümünden itibaren ekranları resmen kasıp kavurdu!

Bahar dizisi ilk bölümünden itibaren ekranları resmen kasıp kavurdu!

Dizinin başarılı ve güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra doğaçlama sahneleri bizi gülmekten yerlere yatırıyor. Tabii oyuncuların başarılı performanslarını gözardı etmek de mümkün değil!

Genç kadrosuna baktığımızda dikkatimizi çeken isimlerden biri de Seren karakterine hayat veren Nil Sude Albayrak oluyor.

Genç kadrosuna baktığımızda dikkatimizi çeken isimlerden biri de Seren karakterine hayat veren Nil Sude Albayrak oluyor.

Yıldızı parlayan isimlerden biri haline gelen Nil Sude Albayrak'ın hayat verdiği Seren'i izlemeye bayılıyoruz. Tabii bir o kadar da eleştirilen bir karakter kendisi.

Hatırlarsanız dizinin ilk dönemlerinde Seren'in sert mizacı Doktorlar dizisinin Zenan'ına benzetilmişti.

Hatırlarsanız dizinin ilk dönemlerinde Seren'in sert mizacı Doktorlar dizisinin Zenan'ına benzetilmişti.

Aynı demek mümkün olmasa da kariyerine bakış açısı, Bahar'a davranışları derken benzetme yapılmasına da şaşırmamıştık. Oldukça hırslı ve iş odaklı bir asistana hayat veriyor Albayrak.

Daha sonrasında fark ettik ki Netflix'in ortalığı kasıp kavuran yapımlarından Şahmaran'da da rol almış!

Daha sonrasında fark ettik ki Netflix'in ortalığı kasıp kavuran yapımlarından Şahmaran'da da rol almış!

Burak Deniz'in canlandırdığı Maran karakterinin kız kardeşi Bike olarak izlemiştik kendisini. Üstüne bir de Serenay Sarıkaya'nın başrolünde olduğu Aile dizisinde yine bir doktor rolü canlandırdığını görmüştük.

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Şimdilerin en çok konuşulan ve beğenilerek izlenen oyuncularından biri olan Nil Sude Albayrak'ın güzelliğine de methiyeler dizmesek olmaz!

Şimdilerin en çok konuşulan ve beğenilerek izlenen oyuncularından biri olan Nil Sude Albayrak'ın güzelliğine de methiyeler dizmesek olmaz!

Sosyal medyayı son dönemde daha aktif kullanan ve Bahar dizisi setinden de sık sık paylaşım yapan Nil Sude Albayrak'ın geçmiş paylaşımlarında ailesini de gördük.

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Annesini "valide sultan" olarak paylaşmış genç oyuncu. Nihal Hanım'ın güzelliğini görünce, Nil Sude Albayrak'ın ışık saçan görüntüsünün kaynağını da bulmuş olduk!

Annesini "valide sultan" olarak paylaşmış genç oyuncu. Nihal Hanım'ın güzelliğini görünce, Nil Sude Albayrak'ın ışık saçan görüntüsünün kaynağını da bulmuş olduk!

Maşallah diyelim bu güzelliğe!

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