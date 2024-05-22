Bahar'ın Seren'i Nil Sude Albayrak'ın Annesini Görünce Güzelliğinin Nereden Geldiğini Anlayacaksınız!

Bahar dizisi son dönemin en popüler yapımlarından biri şüphesiz ki. Hem eğlenceli, hem romantik hem de dramı dibine kadar yaşadığımız dizinin oyuncuları da bir o kadar popüler. Gerçek hayattaki hallerini merak ettiğimiz isimlerden biri de dizinin Seren'i Nil Sude Albayrak. Genç oyuncunun annesini görünce, güzelliğini nereden aldığını anlayacaksınız!