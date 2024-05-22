Fatih Altaylı Yerden Yere Vurulan Cannes Kombinleri İçin "Neyi Kanıtlamaya Çalışıyoruz?" Örneğiyle Çıkıştı!
Fatih Altaylı Yerden Yere Vurulan Cannes Kombinleri İçin "Neyi Kanıtlamaya Çalışıyoruz?" Örneğiyle Çıkıştı!
77. Cannes Film Festivali'ne Türkiye'den pek çok ünlü isim katıldı. Sosyal medyada mutlaka karşınıza çıkmıştır. Az buçuk magazin takip eden de kıyafetleri ve eleştirileri görmüştür. Bir türlü beğendirilmeyen Cannes kombinlerine bir de Fatih Altaylı'dan yorum geldi. Altaylı 'sahilde üstsüz poz veren kızların gittiği yerdi' dediği Cannes'ta ünlü oyuncularımızın neyi kanıtlamaya çalıştığını sordu.
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77. Cannes Film Festivali'nde biz ödül alan yapımları, yapımcıları, oyuncuları değil de ünlülerimizin kombinlerini konuşuyoruz!
Dilan Çiçek Deniz, Hande Erçel, Hadise, Pınar Deniz, Birce Akalay, Meryem Uzerli gibi oyuncular eleştirilerden nasibini aldı.
Bu isimlerden biri de Esra Dermancıoğlu oldu biliyorsunuz. Ünlü oyuncu "Keşke çıplak yürüyüşler dışında iletişim kuracak birileri gitseydi. Hayır, biz "Türkiye'de develerle gezmiyoruzu" kanıtlamaya çalışıyoruz. " yorumuyla dikkat çekmişti.
Cannes giyim kuşamı sohbeti bitmezken bir yorum da Fatih Altaylı'dan geldi.
"Bu cümlesine çok anlam veremedim. Birincisi oradaki sanatçılar bizi falan temsil etmiyorlar. Benim öyle bir hissiyatım yok. "
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Ünlü isimlerin bizi temsil etmediğini söyleyen Fatih Altaylı "Beni neden temsil etsinler? Ben Onları Türkiye'de de görmüyorum." dedi.
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