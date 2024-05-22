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Fatih Altaylı Yerden Yere Vurulan Cannes Kombinleri İçin "Neyi Kanıtlamaya Çalışıyoruz?" Örneğiyle Çıkıştı!

Fatih Altaylı Yerden Yere Vurulan Cannes Kombinleri İçin "Neyi Kanıtlamaya Çalışıyoruz?" Örneğiyle Çıkıştı!

Cannes Film Festivali
GNS
GNS - Onedio Editörü
22.05.2024 - 10:42

77. Cannes Film Festivali'ne Türkiye'den pek çok ünlü isim katıldı. Sosyal medyada mutlaka karşınıza çıkmıştır. Az buçuk magazin takip eden de kıyafetleri ve eleştirileri görmüştür. Bir türlü beğendirilmeyen Cannes kombinlerine bir de Fatih Altaylı'dan yorum geldi. Altaylı 'sahilde üstsüz poz veren kızların gittiği yerdi' dediği Cannes'ta ünlü oyuncularımızın neyi kanıtlamaya çalıştığını sordu.

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77. Cannes Film Festivali'nde biz ödül alan yapımları, yapımcıları, oyuncuları değil de ünlülerimizin kombinlerini konuşuyoruz!

77. Cannes Film Festivali'nde biz ödül alan yapımları, yapımcıları, oyuncuları değil de ünlülerimizin kombinlerini konuşuyoruz!

77. Cannes Film Festivali'ne bu yıl Türk ünlülerimiz akın etti. Her ne kadar bu duruma çok heyecanlanıyor olsak da, gündem kıyafetlerden ve giyimden geçilmiyor hale geldi. Ünlülerimizin giyimini, kuşamını kimse beğenmedi...

Dilan Çiçek Deniz, Hande Erçel, Hadise, Pınar Deniz, Birce Akalay, Meryem Uzerli gibi oyuncular eleştirilerden nasibini aldı.

Dilan Çiçek Deniz, Hande Erçel, Hadise, Pınar Deniz, Birce Akalay, Meryem Uzerli gibi oyuncular eleştirilerden nasibini aldı.

Kombinleri, kıyafetleri, saçları, makyajları binbir çeşit eleştiri alan ünlülerimiz sosyal medyada da dillere düştü. Hal böyle olunca tüm ülke bir yandan lafını geçirmeyi de unutmadı.

Bu isimlerden biri de Esra Dermancıoğlu oldu biliyorsunuz. Ünlü oyuncu "Keşke çıplak yürüyüşler dışında iletişim kuracak birileri gitseydi. Hayır, biz "Türkiye'de develerle gezmiyoruzu" kanıtlamaya çalışıyoruz. " yorumuyla dikkat çekmişti.

Bu isimlerden biri de Esra Dermancıoğlu oldu biliyorsunuz. Ünlü oyuncu "Keşke çıplak yürüyüşler dışında iletişim kuracak birileri gitseydi. Hayır, biz "Türkiye'de develerle gezmiyoruzu" kanıtlamaya çalışıyoruz. " yorumuyla dikkat çekmişti.

Ardından Cannes'a giden oyuncularımızdan Birce Akalay muhabirlerle sohbet ettiği sırada bu konudaki yorumunu belirtmiş ve 'Hiç konuşmayalım, çok ayıp' demişti.

Cannes giyim kuşamı sohbeti bitmezken bir yorum da Fatih Altaylı'dan geldi.

Cannes giyim kuşamı sohbeti bitmezken bir yorum da Fatih Altaylı'dan geldi.

Esra Dermancıoğlu'nun yorumu sorulan Fatih Altaylı, 'Cannes Film Festivali'nin eski zamanlarında orada sahilde üstsüz poz veren kızlar olurdu oraya yönetmenlerin dikkatini çekmeye gelen kızlar olurdu.' sözleriyle dikkat çekti.

"Bu cümlesine çok anlam veremedim. Birincisi oradaki sanatçılar bizi falan temsil etmiyorlar. Benim öyle bir hissiyatım yok. "

"Bu cümlesine çok anlam veremedim. Birincisi oradaki sanatçılar bizi falan temsil etmiyorlar. Benim öyle bir hissiyatım yok. "

'Oraya giden herhangi bir kız beni temsil etmiyor. Cannes Film Festivali'nin eski zamanlarında orada sahilde üstsüz poz veren kızlar olurdu oraya yönetmenlerin dikkatini çekmeye gelen kızlar olurdu. Üstsüz kızların fotoğrafları medyaya yansırdı. Cannes Film Festivali genç kızların ünlü olmak ve yönetmenin dikkatini çekmek için gittiği bir yerdi. Sürekli çıplak fotoğraflar gelirdi oradan üstsüz kızların fotoğrafı. Millet de ağzını şapırdatarak bakardı onlara.'

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Ünlü isimlerin bizi temsil etmediğini söyleyen Fatih Altaylı "Beni neden temsil etsinler? Ben Onları Türkiye'de de görmüyorum." dedi.

Ünlü isimlerin bizi temsil etmediğini söyleyen Fatih Altaylı "Beni neden temsil etsinler? Ben Onları Türkiye'de de görmüyorum." dedi.

'Şimdi o özellik kayboldu. Özellikle bu sosyal medyanın patlamasından sonra sosyal medyada güçlü olduğu düşünülen güzel kızlar ve yakışıklı erkekler oraya götürülüyor. Ben onların bizi temsil ettiğini düşünmüyorum. Beni temsil eden mesela Nuri Bilge Ceylan. Oraya giden güzel kızlar beni neden temsil etsinler? Ben onları Türkiye'de de görmüyorum. Bana benzemiyorlar da zaten yani Dilan Çiçek Deniz ile benim bir benzerliğim var mı? Bir tek boyumuz benziyor o da biraz uzun. Ya da Meryem Uzerli ile bir benzerliğimiz var mı? Hiçbir şeyimiz benzemiyor kız Türkçe bilmiyor zaten. Yani şöyle söyleyeyim oraya sanatçılar da gitmiyorlar oraya influencer olarak gidiyorlar.'

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