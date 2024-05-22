Fatih Altaylı Yerden Yere Vurulan Cannes Kombinleri İçin "Neyi Kanıtlamaya Çalışıyoruz?" Örneğiyle Çıkıştı!

'Şimdi o özellik kayboldu. Özellikle bu sosyal medyanın patlamasından sonra sosyal medyada güçlü olduğu düşünülen güzel kızlar ve yakışıklı erkekler oraya götürülüyor. Ben onların bizi temsil ettiğini düşünmüyorum. Beni temsil eden mesela Nuri Bilge Ceylan. Oraya giden güzel kızlar beni neden temsil etsinler? Ben onları Türkiye'de de görmüyorum. Bana benzemiyorlar da zaten yani Dilan Çiçek Deniz ile benim bir benzerliğim var mı? Bir tek boyumuz benziyor o da biraz uzun. Ya da Meryem Uzerli ile bir benzerliğimiz var mı? Hiçbir şeyimiz benzemiyor kız Türkçe bilmiyor zaten. Yani şöyle söyleyeyim oraya sanatçılar da gitmiyorlar oraya influencer olarak gidiyorlar.'