Mert Ramazan Demir Sevgilisi Afra Saraçoğlu'yla Evlenip Evlenmeyecekleri Sorulunca Yan Çizdi
Mert Ramazan Demir Sevgilisi Afra Saraçoğlu'yla Evlenip Evlenmeyecekleri Sorulunca Yan Çizdi
Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir, gecelerin aranan yüzü biliyorsunuz. Kendisi dizinin diğer bir başrolü olan Afra Saraçoğlu ile aşk yaşamaya devam ediyor. Muhabirler ilişkilerinin ciddiye binip binmeyeceğini sorunca ise çözümü yan çizmekte buluyor!
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İlk bölümünden itibaren ekranlara damgasını vuran Yalı Çapkını dizisi, oyuncuların gerçek hayatlarında yaşadıklarıyla da bizi epey bir meşgul etti.
Uzun süre boyunca "olmaz öyle şey, biz arkadaşız" modunda takılsalar da muhabirlerin kameralarına sarmaş dolaş yakalanmaları çok uzun sürmedi.
Tam biz bu çiftin sevgili olduğu bizce kanıtlandı derken, dizinin yeni sezonu çekildiği sırada ikili sette birbirine girip kavga ederek ayrılmıştı.
Neyse öyle böyle derken bu çift tekrar barıştı. Hatta Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir'in evine taşındığını da biliyoruz.
Çalkantılı ilişkilerinde neler olacak diye merakla takip ettiğimiz ikili bir süredir oldukça sessiz sakin bir şekilde yaşıyordu. İlişkileri de yolunda tabii...
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Afra Saraçoğlu'yla ciddi düşünüp düşünmediği sorusuna "Falan" cevabını verip gülmekle yetiniyor.
Bu tatlı tavırları bizi yine hayran bıraksa da "falan" cevabını anlamadık Mert Bey'in...
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