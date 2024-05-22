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Mert Ramazan Demir Sevgilisi Afra Saraçoğlu'yla Evlenip Evlenmeyecekleri Sorulunca Yan Çizdi

Mert Ramazan Demir Sevgilisi Afra Saraçoğlu'yla Evlenip Evlenmeyecekleri Sorulunca Yan Çizdi

GNS
GNS - Onedio Editörü
22.05.2024 - 12:48

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir, gecelerin aranan yüzü biliyorsunuz. Kendisi dizinin diğer bir başrolü olan Afra Saraçoğlu ile aşk yaşamaya devam ediyor. Muhabirler ilişkilerinin ciddiye binip binmeyeceğini sorunca ise çözümü yan çizmekte buluyor!

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İlk bölümünden itibaren ekranlara damgasını vuran Yalı Çapkını dizisi, oyuncuların gerçek hayatlarında yaşadıklarıyla da bizi epey bir meşgul etti.

İlk bölümünden itibaren ekranlara damgasını vuran Yalı Çapkını dizisi, oyuncuların gerçek hayatlarında yaşadıklarıyla da bizi epey bir meşgul etti.

Dizinin başrolleri Ferit ve Seyran'ı canlandıran Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu sevgili olmuştu hatırlarsanız. Ancak arada ihanet iddiaları da olunca ilişkiyi açıklamalarına yapımın izin vermediğini söylemişlerdi.

Uzun süre boyunca "olmaz öyle şey, biz arkadaşız" modunda takılsalar da muhabirlerin kameralarına sarmaş dolaş yakalanmaları çok uzun sürmedi.

Uzun süre boyunca "olmaz öyle şey, biz arkadaşız" modunda takılsalar da muhabirlerin kameralarına sarmaş dolaş yakalanmaları çok uzun sürmedi.

İlişkilerini açıklasınlar diye beklerken, görüntülenseler bile sevgili olduklarını devlet sırrı gibi saklamaya devam ettiler. İlişki iddialarını da yalanlamayı ve aralarında hiçbir şey olmadığını söylemeyi de es geçmediler...

Tam biz bu çiftin sevgili olduğu bizce kanıtlandı derken, dizinin yeni sezonu çekildiği sırada ikili sette birbirine girip kavga ederek ayrılmıştı.

Tam biz bu çiftin sevgili olduğu bizce kanıtlandı derken, dizinin yeni sezonu çekildiği sırada ikili sette birbirine girip kavga ederek ayrılmıştı.

Farklı isimlerle farklı mekanlarda görüntülenmeye başlamışlardı. Kaldı ki Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in dahil olmadığı doğum günü kutlamasında 'hayatımda kimse yok, iş arkadaşından başka bir şey değiliz' demiş ve ayrıldıklarını doğrulamıştı. Olaylı ayrılığın sonu yine de tatlıya bağlanmıştı.

Neyse öyle böyle derken bu çift tekrar barıştı. Hatta Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir'in evine taşındığını da biliyoruz.

Neyse öyle böyle derken bu çift tekrar barıştı. Hatta Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir'in evine taşındığını da biliyoruz.

Afra Saraçoğlu'nun evine hırsız girince ünlü oyuncu büyük bir korku yaşamıştı. Sevgilisi Mert Ramazan Demir de onu yalnız bırakmamış ve çift birlikte yaşamaya başlamıştı.

Çalkantılı ilişkilerinde neler olacak diye merakla takip ettiğimiz ikili bir süredir oldukça sessiz sakin bir şekilde yaşıyordu. İlişkileri de yolunda tabii...

Çalkantılı ilişkilerinde neler olacak diye merakla takip ettiğimiz ikili bir süredir oldukça sessiz sakin bir şekilde yaşıyordu. İlişkileri de yolunda tabii...

Hal böyle olunca Mert Ramazan Demir'i Cihangir'de yakalayan muhabirler aşk hayatının nasıl gittiğine dair sorular soruyor.

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Afra Saraçoğlu'yla ciddi düşünüp düşünmediği sorusuna "Falan" cevabını verip gülmekle yetiniyor.

Afra Saraçoğlu'yla ciddi düşünüp düşünmediği sorusuna "Falan" cevabını verip gülmekle yetiniyor.

Diğer bir yandan muhabirlerle olan tatlı sohbetine ise bayılıyoruz!

Bu tatlı tavırları bizi yine hayran bıraksa da "falan" cevabını anlamadık Mert Bey'in...

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