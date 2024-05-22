Okan Bayülgen'den Fatih Altaylı'ya İlber Ortaylı - Celal Şengör Uyarısı Geldi: "Yerine Biz Geleceğiz"
Okan Bayülgen'den Fatih Altaylı'ya İlber Ortaylı - Celal Şengör Uyarısı Geldi: "Yerine Biz Geleceğiz"
Olan Bayülgen, Candaş Tolga Işık'ın 'Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum' programının konuğu oldu. Yaptıkları sohbet sırasında pek çok konuya değinen Okan Bayülgen, Fatih Altaylı'ya seslenerek İlber Ortaylı ve Celal Şengör'e iyi bakması gerektiğini söyledi.
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Olan Bayülgen, "Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum" programının konuğu oldu.
Geçtiğimiz günlerde sanatçı olmasa filozof olacağını açıklayan Okan Bayülgen, televizyonu bıraksa da "ZAGA"yı getirenin kendisi olduğunu ifade etti.
Programda bahsettiği konulardan bir tanesi de Celal Şengör ve İlber Ortaylı oldu.
"Kurabiyeler kalksın."
"Kurabiyeden ölecekler diye ödüm patlıyor" diyen Okan Bayülgen, "Yerlerine Teoman ve beni koyacaklar" diyerek herkesi güldürüyor.
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İşte o anlar:
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