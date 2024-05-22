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Okan Bayülgen'den Fatih Altaylı'ya İlber Ortaylı - Celal Şengör Uyarısı Geldi: "Yerine Biz Geleceğiz"

Okan Bayülgen'den Fatih Altaylı'ya İlber Ortaylı - Celal Şengör Uyarısı Geldi: "Yerine Biz Geleceğiz"

Okan Bayülgen İlber Ortaylı celal şengör
GNS
GNS - Onedio Editörü
22.05.2024 - 11:45

Olan Bayülgen, Candaş Tolga Işık'ın 'Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum' programının konuğu oldu. Yaptıkları sohbet sırasında pek çok konuya değinen Okan Bayülgen, Fatih Altaylı'ya seslenerek İlber Ortaylı ve Celal Şengör'e iyi bakması gerektiğini söyledi.

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Olan Bayülgen, "Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum" programının konuğu oldu.

Olan Bayülgen, "Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum" programının konuğu oldu.

Son günlerde katıldığı yerlerde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Okan Bayülgen, bu sefer de Candaş Tolga Işık'ın programı ile ekranlara geldi.

Geçtiğimiz günlerde sanatçı olmasa filozof olacağını açıklayan Okan Bayülgen, televizyonu bıraksa da "ZAGA"yı getirenin kendisi olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde sanatçı olmasa filozof olacağını açıklayan Okan Bayülgen, televizyonu bıraksa da "ZAGA"yı getirenin kendisi olduğunu ifade etti.

''Zaga programının ismini ben uydurdum. Çok talibi çıktı. Herkes 'Zaga'yı ben getirdim Türkiye'ye' filan dedi. Böyle komiklikler oldu. Ben anlamsız bir isim bulmak istiyordum. Sonra Dada'yı yaptım. Hatta kabarem var Dada Salon diye. Dada'nın bir geçmişi var. Dada, anti militarist, anti burjuva, anti kapitalist bir akımdır. Kabaremde öyle bir yer. Ben 1916'daki ilk Dada Manifestosu'nun yayınlanmasından sonra kurulan kabare salonlarında 'bu sanat zenginlerin evine geçti, halktan koptu' diyerek bu sanatla kafa bulan, anti sanat bir akım yapalım diyorlar.'

Programda bahsettiği konulardan bir tanesi de Celal Şengör ve İlber Ortaylı oldu.

Programda bahsettiği konulardan bir tanesi de Celal Şengör ve İlber Ortaylı oldu.

Genel olarak ikiliyi aynı programda gördüğümüz Fatih Altaylı'ya seslenen Okan Bayülgen sözleriyle ufak bir tehdit yaratırken herkesi güldürdü.

"Kurabiyeler kalksın."

"Kurabiyeler kalksın."

'Celâl Abimizi de İlber Abimizi de çok severiz. Gelmişken hem sana hem Fatih Altaylı’ya bir uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen kurabiyeler kalksın.'

"Kurabiyeden ölecekler diye ödüm patlıyor" diyen Okan Bayülgen, "Yerlerine Teoman ve beni koyacaklar" diyerek herkesi güldürüyor.

"Kurabiyeden ölecekler diye ödüm patlıyor" diyen Okan Bayülgen, "Yerlerine Teoman ve beni koyacaklar" diyerek herkesi güldürüyor.

'Çünkü ikisi birden bir gün kurabiye yutarken ölecekler diye ödüm patlıyor. O zaman bu müthiş zeki adamların yerine Teoman ve beni koyacaklar, korkunç bir kültürel erozyon olacak.'

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İşte o anlar:

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joyboy

geçmiş ve gelecek, gelenek ve moderlik, saygı ve asilik karışımı bi insan.