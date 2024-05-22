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Aydilge Katıldığı Programda Atatürk'ü Paylaşmaktan Çekinen Şarkıcılara Söyledikleriyle İçimizi Rahatlattı

Aydilge Katıldığı Programda Atatürk'ü Paylaşmaktan Çekinen Şarkıcılara Söyledikleriyle İçimizi Rahatlattı

GNS
GNS - Onedio Editörü
22.05.2024 - 09:07

Romantik komedi türündeki yaz dizilerinin vazgeçilmez şarkı yaratıcısı Aydilge, Mahmut Göde'nin programının konuğu oldu. Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Aydilge, Atatürk'ü paylaşmaya çekinen sanatçılara söyledikleriyle hepimizi rahatlattı.

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Romantik komedi türündeki yaz dizilerinin şarkılarına baktığımızda genelde Aydilge'nin sesini duyuyoruz fark ettiyseniz.

Romantik komedi türündeki yaz dizilerinin şarkılarına baktığımızda genelde Aydilge'nin sesini duyuyoruz fark ettiyseniz.

'Aşka Gel', 'Hayat Şaşırtır', 'Sen misin İlacım' gibi şarkılarıyla aklımıza kazınan Aydilge, diğer bir yandan sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından bahsettiğimiz bir isim.

Enerjikliğiyle herkesi hayran bırakan Aydilge, geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme gelmişti.

Enerjikliğiyle herkesi hayran bırakan Aydilge, geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme gelmişti.

Labrum kemiğinde yırtık olan Aydilge ameliyata alınmıştı. Acil ameliyata alınan şarkıcı sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerine seslenmiş ve dua istemişti. Ameliyatın ardından yürüteçle yürüdüğü dönemde de sahneye çıkmayı eksik etmedi.

Diğer yandan Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisine yaptığı yorumdan tutun da, Instagram'dan eşine mesaj ve fotoğraf atan kadınlar için söylediklerine pek çok açıklamasıyla dikkat çekmişti kendisi.

Diğer yandan Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisine yaptığı yorumdan tutun da, Instagram'dan eşine mesaj ve fotoğraf atan kadınlar için söylediklerine pek çok açıklamasıyla dikkat çekmişti kendisi.

Son olarak Sertab Erener'in son haline gelen yorumları gören Aydilge, ünlü şarkıcıyı eleştirmeden, korumadan yapılan zorbalığa değinmişti. 

'Mesele yaşlanmanın korkunç bir şey gibi dayatılması. Kendimizi çirkin ve yetersiz hissettiren kocaman bir zorbalık ve tüketim sistemi içindeyiz.'

Son olarak Mahmut Göde'nin Cevap Sende programının konuğu olan Aydilge, Atatürk'le ilgili paylaşım yapmaya çekinen meslektaşlarından bahsetti.

Son olarak Mahmut Göde'nin Cevap Sende programının konuğu olan Aydilge, Atatürk'le ilgili paylaşım yapmaya çekinen meslektaşlarından bahsetti.

"Müzisyenler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili paylaşım yapmaktan çekiniyor. Yaptığı o kadar güzellikler var ki... Onu anmak bazılarına külfet haline gelince şaşkınlık geçiriyorum."

"Müzisyenler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili paylaşım yapmaktan çekiniyor. Yaptığı o kadar güzellikler var ki... Onu anmak bazılarına külfet haline gelince şaşkınlık geçiriyorum."

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