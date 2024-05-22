Aydilge Katıldığı Programda Atatürk'ü Paylaşmaktan Çekinen Şarkıcılara Söyledikleriyle İçimizi Rahatlattı
Aydilge Katıldığı Programda Atatürk'ü Paylaşmaktan Çekinen Şarkıcılara Söyledikleriyle İçimizi Rahatlattı
Romantik komedi türündeki yaz dizilerinin vazgeçilmez şarkı yaratıcısı Aydilge, Mahmut Göde'nin programının konuğu oldu. Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Aydilge, Atatürk'ü paylaşmaya çekinen sanatçılara söyledikleriyle hepimizi rahatlattı.
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Romantik komedi türündeki yaz dizilerinin şarkılarına baktığımızda genelde Aydilge'nin sesini duyuyoruz fark ettiyseniz.
Enerjikliğiyle herkesi hayran bırakan Aydilge, geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme gelmişti.
Diğer yandan Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisine yaptığı yorumdan tutun da, Instagram'dan eşine mesaj ve fotoğraf atan kadınlar için söylediklerine pek çok açıklamasıyla dikkat çekmişti kendisi.
Son olarak Mahmut Göde'nin Cevap Sende programının konuğu olan Aydilge, Atatürk'le ilgili paylaşım yapmaya çekinen meslektaşlarından bahsetti.
"Müzisyenler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili paylaşım yapmaktan çekiniyor. Yaptığı o kadar güzellikler var ki... Onu anmak bazılarına külfet haline gelince şaşkınlık geçiriyorum."
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