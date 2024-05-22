Pınar Altuğ'un Eski Püskü Görünen Son Moda Ayakkabısının Fiyatına Hayret Edeceksiniz

Pınar Altuğ kızıyla katıldığı etkinlik öncesi muhabirlerin sorularını geri çevirmeyerek tatlı bir sohbetin altına imza attı.

'Uzun zamandır bu kadar ayrı kalmamıştım ailem ile. 9 günlük bir turneye gittim ve bittiği akşam hemen aynı gece uçakla evime döndüm. Ailemin yanına geldim. Döndüğüm gece de anneler günüydü. Küçük de olsa bir anneler günü kutlaması yaptık.'