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Pınar Altuğ'un Eski Püskü Görünen Son Moda Ayakkabısının Fiyatına Hayret Edeceksiniz

Pınar Altuğ'un Eski Püskü Görünen Son Moda Ayakkabısının Fiyatına Hayret Edeceksiniz

Pınar Altuğ
GNS
GNS - Onedio Editörü
22.05.2024 - 08:34

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ magazinde sık sık açıklamalarıyla karşımıza çıkıyor. Tarzını ve kibarlığını çok sevdiğimiz Altuğ, geçtiğimiz akşam kızı Su ile birlikte; Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir etkinliğe konuk oldu. Kızı su ile birlikte giydikleri eski görünümlü ayakkabıların fiyatı ise şoke etti.

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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, ekranlarda gözükmese de tiyatro oyunlarına odaklandığı bir dönemde.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, ekranlarda gözükmese de tiyatro oyunlarına odaklandığı bir dönemde.

Hepimizin uzun yıllar boyunca Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak görmeye alıştığımız Pınar Altuğ, uzun süredir ekranlarda değil. Daha çok tiyatro oyunlarına odaklanan ünlü isim, sosyal medyanın da aktif bir kullanıcısı.

Instagram hesabında sık sık eşi Yağmur Atacan'la romantik anlarına yer veren Altuğ, geçtiğimiz haftalarda evliliklerinin 16. yılını kutladı.

Instagram hesabında sık sık eşi Yağmur Atacan'la romantik anlarına yer veren Altuğ, geçtiğimiz haftalarda evliliklerinin 16. yılını kutladı.

Instagram'da düğünlerinden bir poz paylaşan ve '16... Seninle geçen her gün çok güzel sevgilim' açıklamasını yazan ünlü oyuncuya tebrik mesajları yağdı. Biliyorsunuzdur, yıllardır uğraşmadığı eleştiri kalmamıştı...

Diğer bir yandan kızı Su ile yaptığı paylaşımlar da oldukça dikkat çekiyor. Çünkü Su kocaman oldu!

Diğer bir yandan kızı Su ile yaptığı paylaşımlar da oldukça dikkat çekiyor. Çünkü Su kocaman oldu!

2009 yılında dünyaya gelen Su, bu yıl 15 yaşında. Dünyalar tatlısı bir genç kız. Kendisini görenler ne zaman bu kadar çabuk büyüdüğüne hayret ediyor!

Su Atacan o kadar büyüdü ki, annesi Pınar Altuğ'yla birlikte etkinliklere katılmaya başladı. İkili geçtiğimiz akşam bir markanın Çırağan Sarayı'nda düzenlenen etkinliğine katıldı.

Su Atacan o kadar büyüdü ki, annesi Pınar Altuğ'yla birlikte etkinliklere katılmaya başladı. İkili geçtiğimiz akşam bir markanın Çırağan Sarayı'nda düzenlenen etkinliğine katıldı.

Pınar Altuğ kızıyla katıldığı etkinlik öncesi muhabirlerin sorularını geri çevirmeyerek tatlı bir sohbetin altına imza attı.

'Uzun zamandır bu kadar ayrı kalmamıştım ailem ile. 9 günlük bir turneye gittim ve bittiği akşam hemen aynı gece uçakla evime döndüm. Ailemin yanına geldim. Döndüğüm gece de anneler günüydü. Küçük de olsa bir anneler günü kutlaması yaptık.'

Pınar Altuğ ve kızı Su'nun aynı ayakkabıları giymesi de dikkat çekti. Eskitilmiş bir görüntüye sahip olan ayakkabı ise oldukça lüks bir Alman markasına ait!

Pınar Altuğ ve kızı Su'nun aynı ayakkabıları giymesi de dikkat çekti. Eskitilmiş bir görüntüye sahip olan ayakkabı ise oldukça lüks bir Alman markasına ait!

Popüler olma sebebi de bu eski görüntüsü... Peki fiyatı ne dersiniz? Tam 30 bin TL! 

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