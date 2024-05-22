Pınar Altuğ'un Eski Püskü Görünen Son Moda Ayakkabısının Fiyatına Hayret Edeceksiniz
Pınar Altuğ'un Eski Püskü Görünen Son Moda Ayakkabısının Fiyatına Hayret Edeceksiniz
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ magazinde sık sık açıklamalarıyla karşımıza çıkıyor. Tarzını ve kibarlığını çok sevdiğimiz Altuğ, geçtiğimiz akşam kızı Su ile birlikte; Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir etkinliğe konuk oldu. Kızı su ile birlikte giydikleri eski görünümlü ayakkabıların fiyatı ise şoke etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, ekranlarda gözükmese de tiyatro oyunlarına odaklandığı bir dönemde.
Instagram hesabında sık sık eşi Yağmur Atacan'la romantik anlarına yer veren Altuğ, geçtiğimiz haftalarda evliliklerinin 16. yılını kutladı.
Diğer bir yandan kızı Su ile yaptığı paylaşımlar da oldukça dikkat çekiyor. Çünkü Su kocaman oldu!
Su Atacan o kadar büyüdü ki, annesi Pınar Altuğ'yla birlikte etkinliklere katılmaya başladı. İkili geçtiğimiz akşam bir markanın Çırağan Sarayı'nda düzenlenen etkinliğine katıldı.
Pınar Altuğ ve kızı Su'nun aynı ayakkabıları giymesi de dikkat çekti. Eskitilmiş bir görüntüye sahip olan ayakkabı ise oldukça lüks bir Alman markasına ait!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın