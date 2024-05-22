Gülşen'in Bal Klibinde Beline Yılan Doladığını Gören Tansu Dayan Dalga Geçme Fırsatını Bulunca Kaçırmadı!
Gülşen'in Bal Klibinde Beline Yılan Doladığını Gören Tansu Dayan Dalga Geçme Fırsatını Bulunca Kaçırmadı!
Sosyal medya fenomeni Tansu Dayan'ın videolarına hala şaşırmaya devam ediyoruz. Düşük bütçeli prodüksiyonlarıyla muazzam videolar ortaya çıkartan Tansu, bu sefer de Gülşen'in Bal klibinde beline yılan doladığı anlarla dalga geçti! 😂
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Tansu Dayan'ı sosyal medyada mutlaka bir kez de olsa görmüşsünüzdür.
Ünlü oyuncularımızın ödül törenlerinde, organizasyonlarda ve dünyaca ünlü etkinliklerde giydiği kıyafetlerin birebir aynısını nasıl yapıyor bilmiyoruz ama, oldukça benzetiyor. 😂
Bir de kendisinin asıl bu denli büyük kitlelere ulaşmasına yardım eden bir detay var ki, o da Müge Anlı performansı.
Tansu Dayan'ın son hedefi ise Bal klibini yeni yayınlayan Gülşen oldu. 😂
Tansu Dayan'ın video çekebilmek için gerçek bir yılanla yan yana gelmesi ise bizi daha çok şaşırttı!
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Gülşen'i fena tiye alan Tansu Dayan'ın videosuna yorum yağdı.
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