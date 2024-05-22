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Gülşen'in Bal Klibinde Beline Yılan Doladığını Gören Tansu Dayan Dalga Geçme Fırsatını Bulunca Kaçırmadı!

Gülşen'in Bal Klibinde Beline Yılan Doladığını Gören Tansu Dayan Dalga Geçme Fırsatını Bulunca Kaçırmadı!

Gülşen
GNS
GNS - Onedio Editörü
22.05.2024 - 09:58

Sosyal medya fenomeni Tansu Dayan'ın videolarına hala şaşırmaya devam ediyoruz. Düşük bütçeli prodüksiyonlarıyla muazzam videolar ortaya çıkartan Tansu, bu sefer de Gülşen'in Bal klibinde beline yılan doladığı anlarla dalga geçti! 😂

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Tansu Dayan'ı sosyal medyada mutlaka bir kez de olsa görmüşsünüzdür.

Tansu Dayan'ı sosyal medyada mutlaka bir kez de olsa görmüşsünüzdür.

Instagram hesabında komik videolar çekerek fenomen olan Dayan, ünlüleri ve fenomenleri taklit ettiği paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.

Ünlü oyuncularımızın ödül törenlerinde, organizasyonlarda ve dünyaca ünlü etkinliklerde giydiği kıyafetlerin birebir aynısını nasıl yapıyor bilmiyoruz ama, oldukça benzetiyor. 😂

Ünlü oyuncularımızın ödül törenlerinde, organizasyonlarda ve dünyaca ünlü etkinliklerde giydiği kıyafetlerin birebir aynısını nasıl yapıyor bilmiyoruz ama, oldukça benzetiyor. 😂

Ezgi Mola, Hande Erçel, Farah Zeynep Abdullah, Melis Sezen hatta Selda Bağcan bile bu taklitlerden nasibini aldı.

Bir de kendisinin asıl bu denli büyük kitlelere ulaşmasına yardım eden bir detay var ki, o da Müge Anlı performansı.

Bir de kendisinin asıl bu denli büyük kitlelere ulaşmasına yardım eden bir detay var ki, o da Müge Anlı performansı.

Müge Anlı'nın bile inanamadığı benzerliği ve taklitleri sayesinde Tansu Dayan o dönemler televizyona dahi çıkmıştı. Müge Anlı bu videolara bayılmış ve herkes gibi kahkahalarla gülmüştü.

Tansu Dayan'ın son hedefi ise Bal klibini yeni yayınlayan Gülşen oldu. 😂

Tansu Dayan'ın son hedefi ise Bal klibini yeni yayınlayan Gülşen oldu. 😂

Klip epey bir eleştiri aldı bildiğiniz gibi. Gülşen'e 'Eski Gülşen'i geri istiyoruz1 mesajları yağıyordu. Tansu Dayan ise konuyu bambaşka bir yerden ele alarak, beline yılan doladığı sahneyi taklit etti.

Yorumları merak ettiyseniz:

Tansu Dayan'ın video çekebilmek için gerçek bir yılanla yan yana gelmesi ise bizi daha çok şaşırttı!

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Gülşen'i fena tiye alan Tansu Dayan'ın videosuna yorum yağdı.

Gülşen'i fena tiye alan Tansu Dayan'ın videosuna yorum yağdı.

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