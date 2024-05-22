Bir Torpil İddiası Daha Gelir mi? Kızılcık Şerbeti Nilay'ın Kardeşi Sandık Kokusu'ndan Çıktı!
Bir Torpil İddiası Daha Gelir mi? Kızılcık Şerbeti Nilay'ın Kardeşi Sandık Kokusu'ndan Çıktı!
Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, annesi Melis Civelek'in dizinin senaristi olması sebebiyle 'torpil' eleştirilerine maruz kalıyordu. Feyza'nın erkek kardeşinin de Melis Civelek'in bir başka dizisinde oynadığı ortaya çıktı!
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Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, sık sık torpil iddialarıyla karşı karşıya kalıyor.
Bunun sebebi de annesi Melis Civelek'in dizinin senaristlerinden biri olması!
Ancak Feyza Civelek de her fırsatta muhteşem oyunculuğu sayesinde bu rolü hakkıyla kaptığını söylüyordu.
Civeleklerle ilgili bu kez de başka bir gerçek ortaya çıktı!
Meğer Melis Civelek'in oğlu Ömer Nadir Civelek de Sandık Kokusu'nda rol alıyormuş.
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Sandık Kokusu'nun senaristlerinden biri de Melis Civelek... Bakalım bu kez ortaya çıkan torpil iddialarına yanıt gelecek mi?
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