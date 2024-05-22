Bir Torpil İddiası Daha Gelir mi? Kızılcık Şerbeti Nilay'ın Kardeşi Sandık Kokusu'ndan Çıktı!

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, annesi Melis Civelek'in dizinin senaristi olması sebebiyle 'torpil' eleştirilerine maruz kalıyordu. Feyza'nın erkek kardeşinin de Melis Civelek'in bir başka dizisinde oynadığı ortaya çıktı!