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Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Acun Ilıcalı, Survivor'ın Yeni Kurallarını Açıkladı!

Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Acun Ilıcalı, Survivor'ın Yeni Kurallarını Açıkladı!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 13:50

Survivor All Star'ın büyük finaline artık çok az bir zaman kalırken, yarışmanın şartları da bir o kadar zorlaşmaya başladı. Acun Ilıcalı son ada konseyinde Survivor'ın yeni kurallarını açıkladı.

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Survivor tarihinin en olaylı sezonunun bitmesine sayılı günler kala yarışma daha da zorlanmaya başlıyor.

Survivor tarihinin en olaylı sezonunun bitmesine sayılı günler kala yarışma daha da zorlanmaya başlıyor.

Güce dayalı olan bu sezonda yarışmacıların sık sık düelloya çıkmasıyla işler daha da zorlaşırken, Acun Ilıcalı son konseyde yeni kurallar getirdiklerini açıkladı.

Güce dayalı olan bu sezonda yarışmacıların sık sık düelloya çıkmasıyla işler daha da zorlaşırken, Acun Ilıcalı son konseyde yeni kurallar getirdiklerini açıkladı.

Yarışmacıların bireysel olmalarına kadar şu an oluşturulmuş Mavi ve Kırmızı takımların geçerli olduğunu açıklayan Ilıcalı daha fazla takım değişikliğini olmayacağını belirtirken, bireysellik için ayrıca açıklama olacağını söyledi.

Yarışmacıların bireysel olmalarına kadar şu an oluşturulmuş Mavi ve Kırmızı takımların geçerli olduğunu açıklayan Ilıcalı daha fazla takım değişikliğini olmayacağını belirtirken, bireysellik için ayrıca açıklama olacağını söyledi.

"Bu takımlarla devam ediyorsunuz. Bir diğer sürprizimiz de kadınlarımızın haftalardır isteği bir şey. Erkeklerle yarışalım dönemi başlıyor."

"Bu takımlarla devam ediyorsunuz. Bir diğer sürprizimiz de kadınlarımızın haftalardır isteği bir şey. Erkeklerle yarışalım dönemi başlıyor."

"Kadın-erkek karışık yarışıyorsunuz. Heyecan iyice artacak, adaylar karışık olabilecek."

"Kadın-erkek karışık yarışıyorsunuz. Heyecan iyice artacak, adaylar karışık olabilecek."
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İşte Survivor'ın yeni kuralları:

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